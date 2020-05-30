5月25日，根據一位民眾提供給美聯社的影像顯示，警察以膝蓋壓住一名已經被上銬的黑人脖子，黑人不斷呼救「我不能呼吸」達15次，最後仍不幸斷氣而亡。 （darnella frazier via ap）

美國黑人男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察用膝蓋壓脖子長達8分鐘，導致佛洛伊德窒息送醫不治，引發全美民眾憤怒，上街示威抗議。蔡正元質疑，民進黨政府不是滿口人權嗎？怎麼沒有對美國黑人的人權說句話？

美國黑人男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察用膝蓋壓脖子長達8分鐘，導致佛洛伊德窒息送醫不治，引發全美民眾憤怒，上街示威抗議，美國總統川普下令「有搶劫就開槍」。另外，一名CNN黑人記者希門尼斯(Omar Jimenez)在現場連線報導，報到一半竟直接被警察上手銬逮捕，掀起軒然大波。

而蔡正元在臉書指出，美國警察殺死無辜的黑人，引爆美國各大城市暴動抗議，明尼亞波利斯、底特律、紐約、亞特蘭大都陷入暴動騷亂。蔡正元質疑，「奇怪了，民進黨政府不是滿口人權嗎？怎麼沒有對美國黑人的人權說句話？」

蔡正元也批評，香港反送中暴動時，民進黨政府忙著譴責香港政府；美國川普總統還公然說

警察可以當街槍殺街頭抗議群眾，這種話完全違反人權和種族歧視，也沒聽見民進黨徒嗆聲美國政府？

蔡正元也預期，民進黨政府不要以為江湖亂走不用還，香港政府回報民進黨政府的日子就快到了！

(中時電子報)