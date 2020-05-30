誠品敦南店外的人流眾多，甚至需排隊、分批入場。（許文貞攝）

誠品敦南店最後一日營業，自午夜開始便有18小時不間斷的馬拉松講座，隨著夜色越深，書店內反而湧進越多讀者。（許文貞攝）

誠品敦南店熄燈倒數計時，30日晚間依然人潮洶湧，許多讀者趕來重溫誠品敦南時刻，度過最後一個24小時之夜，為避免室內空間被熱情的民眾擠爆，敦南店採人流管制，一早即出現排隊進場的人龍，保守估計單日來逛書店的人數超過三萬人次。

黃先生表示，小時候住在高雄，經常會到大統百貨誠品買書、看書，北上工作後，同樣經常到誠品逛街，30日特別來和敦南誠品說再見，「看見敦南誠品竟然人山人海，內心感到很欣慰，好久沒有看見書店有這麼多人了，很高興大家都有懷舊的情懷，但希望大家平常還是要多買書，否則未來只會有更多書店消失。」

家住板橋的陳小姐表示，自己從高中就愛逛誠品，有一段時間特別會在半夜來逛，不一定買書，卻喜歡那種深夜裡有一個角落可以讓人靜下來的感覺。「很可惜，我相信這個地方保有很多人特別的記憶，沒有一個地方可以取代敦南店。」

誠品敦南店在1989年於台北仁愛路圓環落腳，1995年因都更而搬遷到現址，1999年首創書店營業24小時的經營模式，驚艷國際。誠品敦南店不僅陪伴在地人成長，更是台北及台灣的代表性地標。

(中時 )