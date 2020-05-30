民眾黨國政班基隆場於30日結訓，台北市長柯文哲以黨主席的身分前往致詞，並順路到基隆廟口夜市品嘗小吃，受到在地民眾的歡迎，現場湧現大批人潮，讓柯文哲大喊「人太多、太可怕了！」。

柯文哲指出，今天雖然是假日，但晚上七點多，生意真的很好了，可以感受疫情真的已經趨緩了，他今天沒有戴口罩，很多遊客都爭相和他握手，現場更有民眾大喊「現在疫情趨緩，握手沒有關係」，柯文哲也回應表示，遊客要多多來捧場，以行動實際協助振興經濟。

基隆廟口是位於臺灣基隆市仁愛區的小吃市集，以仁三路上的奠濟宮為中心聚集，是全臺灣最著名的夜市之一，更曾在全國夜市選拔活動中，獲得最好吃及最友善雙料冠軍，全天24小時皆有店家在此營業，每到晚間夜市時段時更為熱鬧，所以也稱為廟口夜市，每天都有許多國內外觀光客拜訪，這次柯文哲前來，更是引起大批民眾爭相合影留念，盛況空前。

(中時 )