潘越雲原定4月在台北國際會議中心舉辦「經典潘越雲-2020演唱會」，受新冠肺炎疫情影響，延至7月11日舉行。雖然個唱延期，潘越雲卻一刻不得閒，因她正在攻讀台灣師大流行音樂產學應用碩士在職專班，她也是文化大學音樂系兼任助理教授，還要持續籌備演唱會，相當忙碌。

62歲的潘越雲，在女兒上大學後，重返校園生活，目前是碩二下學期，7月將畢業，除了因疫情改為遠距上課，她在教授指導下進行論文，也將製作華語專輯作為畢業成果，「既然讀到音樂系，我就要鞭策自己詞、曲、唱都自己來。」

她表示，自我要求高，壓力也比較大，「我到這個年紀會去唸書，不是去打發時間的，是去學習東西的，而且在班上，我已經是專業的歌手，當然要做好榜樣。」她和董事長樂團主唱吳永吉是同學，兩人會在群組討論功課，互相力挺。

她同時也是文化大學音樂系客座教授，教室空間大，防疫期間照常上課，身兼老師和學生身份，如何時間管理？她說，把文化的課都集中排在同一天，而自己則是周末上課進修。

此外，潘越雲每周二固定向賀連華拜師，學跳佛朗明哥舞，她謙虛說，去練舞不是為了上台表演，而是當作運動，維持身形結實。被拱在演唱會上秀舞蹈？她則語帶保留說要「看進度吧！」

潘越雲儀態優雅、嗓音獨特，唱紅〈天天天藍〉、〈我是不是你最疼愛的人〉、〈情字這條路〉等國台語經典歌曲，即使演唱會從4月延到7月11日，死忠歌迷仍沒退票，讓她內心感動，準備了心情手札筆記本，要送給屆時持4月門票入場的歌迷，她用毛筆在上面提字「雲」字，並謙稱「我不會書法，我只是很注重寫字的筆」。

潘越雲（右二）受邀上炎亞綸（左起）、唐綺陽、Sandy主持的新節目。（翻攝自雲凱娛樂工作室臉書）

(中時 )