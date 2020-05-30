美國白人警察殺死黑人掀起全美暴動，明尼蘇達州出動國民兵（National Guard ）維持秩序。（美聯社）

美國白人警殺死黑人引發全美示威，一名示威者向國民兵抗議。（美聯社）

美國明尼蘇達州首府明尼亞波里斯市近日發生一起警察暴力致死案，一名46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被白人警查用膝蓋壓制頸部，黑人呼求15次「我不能呼吸」後，最後仍不幸斷氣身亡。

網友指出，美國一直宣傳他們是自由民主世界的燈塔，在兩百多年的歷史中形成了一套成熟且獨特的民主體系領先全球，所以能時不時嘴一下香港。

結果呢，美國明尼蘇達州的白警當街殺黑人導致暴動，警方朝示威者射擊催淚彈、震撼彈與橡膠子彈；示威者也不斷集結，對警局發動一波波衝鋒與破壞。活脫脫就是香港過去一年的模樣。

美國總統川普在推特上表示，他將派遣國民兵赴當地平亂，稱這些暴徒不但汙辱了非裔的印象，且向當地州長表示軍隊將與他同在，「當開始出現搶劫，就是該開槍了！」「專制的香港」可是持續動亂了快要一年了，這照美國整天嘴香港的標準，美國算不算專制國家？

網友稱，「不是不報只是時候未到」，時機一到就是你美國拿出來玩別人的標準慘遭功德迴向，在偉大的民主美國土地上各種業力引爆！

(中時電子報)