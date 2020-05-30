網友們見時隔一年終於回歸，紛紛案奈不住內心的激動，表示「恭喜回歸，我想它好久了！」（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）推出許多自家特色食物風靡一時，每季又有不同主打食物做更替，因此坐擁超多死忠顧客。近日有民眾發現，邪惡甜點「菠蘿奶油泡芙」，時隔一年再度回歸賣場，嚴肅表示「別怪我沒提醒，想減肥別買」，網上6千多人完全不受警告影響，紛紛暴動！

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，「這奶油...這菠蘿皮...千萬不要買...別怪我沒提醒...如果你／妳在減肥」。照片中出現的正是好市多的「菠蘿奶油泡芙」，每個泡芙裹著酥脆外皮，比拳頭還大的尺寸，一盒9個售價349元，是賣場人氣熱門「罪惡甜點」。網友們見時隔一年終於回歸，紛紛案奈不住內心的激動，表示「恭喜回歸，我想它好久了！」

網友表示，「這個超好吃，冷藏冷凍都好吃」、「更邪惡的出現了」、「終於又出現了！這個超好吃的」、「沒關係，明天再減肥」、「先吃再說，今日事今日畢」。紛紛決定要手刀衝一波，不顧肥胖警告，理智線瞬間失控。

稍微有意志力的人則表示，「減醣中，這很邪惡，我剛才去Costco 採買，瞥了一眼，忍住走掉」、「我剛剛站在這盒前面猶豫了一分鐘，看著自己的小腹默默地走開了」。據了解，波羅奶油泡芙內餡是「卡士達醬」，網友指出，冰過更好吃！意志力薄弱的人真的不要嘗試，絕對會讓妳的減肥破戒！網友無奈表示「人生好難！」

(中時電子報)