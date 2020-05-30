基隆市長林右昌日前邀請名導演魏德聖前來基隆參訪認識「大基隆歷史場景」。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市長林右昌持續大力推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，從大沙灣地區到和平島，多項考古工作串連起基隆在地跨越400年的歷史現場，連知名導演魏德聖都受邀而來，特別專程到基隆進行半日參訪。

林右昌於30日指出，自己親自導覽帶領魏導走訪基隆要塞司令部、要塞官邸，校官眷舍，大砂灣石圍遺構，並且前往和平島諸聖教堂與和一路考古現場，見證在大航海時代基隆躍上世界舞台的歷史遺跡。

魏德聖指出，他已經很久很久沒有到基隆來，基隆真的改變進步很多，跟他印象中的基隆完全不一樣，他以前想到基隆，就是雨跟廟口，這次藉林右昌的親自帶訪，完全巔覆了他對基隆的認識與理解，他更盛讚市長對文化歷史的重視與遠見，並肯定要不是有這樣的堅持不可能會有這樣驚人的成果。

魏德聖指出，基隆是全台灣最有條件進行歷史場景再現的城市，這樣的歷史場景不是像拍攝電影一樣是「復刻」的，而是存在真實的生活中，充滿了生命力，讓他大感驚艷與感動。

林右昌表示，他跟魏導對於台灣的歷史與文化有相同的理念與堅持，他是以空間專業加上以歷史與文化為核心精神來推動城市再造，並且將消失或斷裂的歷史記憶重新找回來， 這跟魏導用電影影像詮釋歷史來引動觀賞者的共鳴有異曲同弓之妙。

由於魏德盛導演正籌備規劃拍攝《臺灣三部曲》述說台灣走進世界史偉大時代的精采故事，而當初荷蘭人是佔領南部大員興建「熱蘭遮城」，西班牙人則是佔領北部雞籠興建了「聖薩爾瓦多城」，是當時台灣南北兩大中心。魏導還跟林右昌市長分享， 在《臺灣三部曲》這部影片中有一段荷蘭人北上攻打雞籠的部份，而據說當初發動戰爭的原因是為了黃金。

參訪過程中，考古研究人員與許多民眾捕獲野生林右昌與魏德聖導演，紛紛要求合照，大呼賺到了。

(中時 )