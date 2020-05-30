民進黨在高雄到底做得好不好？YouTuber前進左營進行街訪時，一位伯伯認為，民進黨已經在高雄做了20年了，如果做得好，高雄市長怎麼會丟掉。

YouTuber「民正言順」進行街訪時，一位伯伯表示，照道理講，民進黨如果做得好的話，高雄市長怎麼會丟掉，因為已經做了20年以上了，都是民進黨的天下。

一位載口罩婦人表示，當然也有在看現任高雄市長韓國瑜有沒有在做事，「我們當然也會分辨是非好壞啊。人家明明做得很好，你們還這樣抹黑，這樣講不實的事。」

另一位婦人則表示，那個路修得多漂亮、多好啊，以前都坑坑洞洞的，那個黑水溝黑到一大堆耶，韓市長下去挖、下去勘查，以前都是堵塞， 堵到快滿出來了。在一旁的婦人也接著表示，「我們高雄現在改變很多，做得很好啦。

一位騎機車的婦人表示，看來也沒有人比韓國瑜更好了，清水溝淤泥、修路啊，他這些都做得很好啊，不然高雄市每一次下大雨都淹水啊。雨一下子下這麼大，積水是會有，連她自己住的社區都積了一點點，可是只要雨小一點，很快就退掉了。

(中時電子報)