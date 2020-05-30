陳潔瑤（左起）和已經長大的林晨皓、吳瀚業合照。（陳潔瑤提供）

林晨皓從小男孩蛻變成長運動小鮮肉。（摘自林晨皓FB）

陳潔瑤拍《只要我長大》和小朋友們開心合照，左起林晨皓、吳瀚業、陳宇。（陳潔瑤提供）

2016年，國片《只要我長大》橫掃台北電影獎包含百萬首獎、劇情長片、導演、劇本和新人獎等5獎項，成為該屆得獎大贏家，也寫下該劇入圍新人獎的演員全員得獎的風光紀錄，儘管如此，導演陳潔瑤拍攝泰雅族故事的腳步沒停下來，她透露目前正在籌拍新片《哈勇他們家》，以輕鬆帶些詼諧的部落裡三代同堂日常點題，帶出泰雅族人的價值觀，新片的另一亮點是《只要我長大》中超可愛的素人小朋友林晨皓、陳宇、吳瀚業也有望在《哈勇他們家》演出，和陳潔瑤再度合作。

《只要我長大》讓當時還是國小的林晨皓、陳宇、吳瀚業摘下北影新人獎，時隔多年，3個小朋友已經搖身一變成國高中小鮮肉，陳潔瑤說：「陳宇都長得比我高了，口條很好，滿帶得出場的」，她透露就讀高二的陳宇，日前還跟憑藉《只有大海知道》拿下金馬獎新演員獎的鍾家駿一起主持原民台的兒少節目；而林晨皓則長高又變帥了，「晨皓現在是慢跑國手，他選定了目標就努力去闖」，《只要我長大》中的胖小弟吳瀚業則加入拔河隊，陳潔瑤說：「我還記得他在拍《只要我長大》的時候才國小四年級，胖胖的、常常哭，他媽媽來探班走了之後，他就一直低著頭想回家，但是我遞糖果給他，他還是會默默收下。」

陳潔瑤和3個小男孩的感情如母子般，男孩們獲得北影新人獎之後，或多或少都有明星夢，「我常常刻意告訴他們，演員的路不好走」，她說：「很怕小朋友會以為自己是明星，所以他們想當演員都只敢告訴同學，不敢跟我說。」至於也以《只要我長大》拿北影新人獎的小薰（黃瀞怡）有沒有機會在《哈勇他們家》演出？陳潔瑤說：「我有想過，她很棒，但是角色年齡不是小她很多就是大她很多。」

《哈勇他們家》日前進行角色甄選，陳潔瑤認為或許是泰雅族愛表演的天性，尋角資訊才在網路上公布，參加繳交的自我介紹作品竟如雪片般飛來，「印象最深刻是一個部落的大哥，他架腳架自拍，一邊介紹自己，一邊還能聽到旁邊有狗和雞一直在叫，那位大哥講著講著，鏡頭就歪掉沒拍到他了，他渾然不知還繼續講個不停......」，「也有年輕人會錄快問快答給我，感覺都很想一圓明星夢」。

寫劇本一向是快手的陳潔瑤，透露《哈勇他們家》劇本耗時2年多才終於完成，她希望藉由輕鬆的原住民故事，探討泰雅族習俗所代表的深層意涵，「比方殺豬就有很多意涵在裡頭，是一個分享的概念，也可以是除穢的意思，還可以暗指結婚，如果你在部落問別人什麼時候結婚，可以說成「你什麼時候殺豬」，結婚的時候我們會殺豬，殺的時候，我們相信豬的血流得順，嫁過去就會很順利。」

(中時 )