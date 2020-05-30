距離6月6日罷韓案已經不到一星期，韓營卻拒絕前總統馬英九、前立法院長王金平、國民黨主席江啟臣等人協助。國民黨前立委羅淑蕾表示，因為韓國瑜要冷處理，這些人能做什麼。

羅淑蕾在政論節目《鄭知道了》中表示，罷免這種案子，一定是冷處理。越少人知道，對被罷免者最有利。不過韓國瑜去拆那個看板，就是一個大錯誤，本來看板掛在那邊，有幾個人看，每天只有幾個人經過，有時經過還不見得會抬頭看一下，可是一拆掉，電視每天報導，變成全高雄人都知道。

羅淑蕾表示，若王金平或馬英九要來幫忙，要幫什麼忙、怎麼幫？據她的了解，韓國瑜都沒有去跟這些人開口，因為要冷處理，你跟這些人開口做什麼，難道要叫他們到高雄來呼籲大家嗎？

羅淑蕾接著表示，民主政治、民主社會，有個人表述、個人主張的一個權利和義務。你可以支持罷韓，也可以反對罷韓。任何人用的方法，只要不違反法令，我們都尊重。但不要說那個罷韓團體所做的任何形式都是對的，他就是維持正義，是要討回台灣的民主，任何反罷韓的人所做的，都說是在壓制，至於反罷韓有沒有違法，有違法就去告嘛。韓國瑜當然有他的不對，可是有不對到要被罷免的程度嗎？

(中時電子報)