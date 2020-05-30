高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票，而《比特王》日前上傳一則影片，一名女生支持者表示，韓國瑜就好像一個被虐待的媳婦一樣，不管說甚麼、做甚麼，通通都是錯的！

支持者問，有人在韓國瑜身上聞到酒味嗎？如果有的話，一定是全國最大條新聞。操作到現在，有一個人聞到韓國瑜身上有酒味嗎？沒有啊！

她指出，罷韓團體太神奇了，市長選完後就操作罷免議題，但韓國瑜還沒宣布選總統之前，就已經喊罷免啦？打著「光復高雄」，就是除了民進黨，不承認其他政黨，所以不論韓國瑜做多少事，都不被承認！

支持者質疑，現在只要路上有一個小洞，就是韓國瑜沒做好，工務局就像是7-11，要24小時待命。韓國瑜就算再忙，就好像一個被虐待的媳婦一樣，不管說甚麼、做甚麼，通通都是錯的！通通都是笑話。不論高市府做多少，都被無視，只有民進黨執政，才是正常？不是民進黨執政都無視！這就是民進黨的民主？

她請高雄市民想一想，韓國瑜真的做很差？很失敗？她呼籲冷靜想想，韓國瑜真的有這麼差嗎？

(中時電子報)