每到鳳凰花開、學生畢業的季節，許多社會新鮮人即將踏入職場，除了期待自己能有份好工作外，小花平台保險顧問梁鴻毅提醒，尤其不要忘了要好好管理每月薪水收入與生活支出，同時更需正視各人風險保障規劃，掌握「趁年輕時建立好基礎保障」原則，未來規劃方向著重在「重保障輕儲蓄，先定期後終身」，兼顧保障與保費平衡。

趁年輕體況佳、保費相對便宜及早規劃個人全面保障！

梁鴻毅指出，在考量社會新鮮人通常是「一人飽、全家飽」的前提下，建議在個人保險保障規劃上，主要以顧好自身保障、不拖累家人為基本原則，「因為此時剛踏入職場不久，事實上也沒有太多的預算來做保單規劃」，不妨從4大保障優先投保：

首先是加強意外與失能保障、一旦發生事故或罹患重大疾病而導致失能，都會對家庭造成沉重的經濟負擔，建議一定要列為首要的保障。

其次是加強個人醫療保障、年輕人因為工作的關係，可能有許多時間需要在外面奔波勞碌，發生意外風險的機率無形中也增加不少，建議透過實支實付型醫療險、意外險及意外醫療險將個人保障做足。

再者是重大傷病險的規劃、現代人因為工作壓力和飲食西化的關係，許多重大傷病和癌症的發病年齡層已降至20至50歲，建議一定要將重大傷病險列入個人必備保單。

最後是不可或缺的壽險保障、儘管剛畢業的社會新鮮人絕大多數人尚未揹負家庭經濟責任，不過子女回報父母辛苦養育之恩天經地義，因此基本的壽險保障也是有存在的必要。

除了上述建議社會新鮮人優先規劃的4大保障外，梁鴻毅再次提醒，社會新鮮人應該善用保單幫助自己轉嫁日後萬一不幸因為疾病或是意外，陷入需要他人長期照顧的困境，特別是要趁著年輕體況佳、保費也相對便宜，及早規劃個人保險保障，逐步建立起失能扶助險、醫療險、意外險及重大傷病險構成的「全面保障」！

(中時電子報)