因巧妙運用 AR(擴增實境)功能一炮而紅的 Niantic 手游《Pokémon GO》，果真沒有讓玩家失望！繼開發出 AR 抓寶、夥伴 AR 拍照(Go Snapshot)、團體照模式等 AR 相關功能後，開發商 Niantic 又宣布了令人興奮的好消息，展現了他們在 AR 領域的開發成果。不過，只有 4 款手機雀屏中選，可以獨家體驗，實在太可惜啦！

《Pokémon GO》官方部落格宣布了將要推出「實境融合」及「寶可補給站掃描」功能。透過下方官方推文的展示影片可以了解到「實境融合」是 Go Snapshot 功能的進階版。在使用者透過 Go Snapshot 功能，以 AR 模式在現實環境中放出寶可夢時，「實境融合」將讓寶可夢更像生活在真實世界中，能被現實環境中的物體遮擋，效果更為真實！

Reality Blending and PokéStop scanning are coming to @PokemonGoApp! Watch this demonstration of what cutting edge AR looks like in action, with Reality Blending on you'll see that Bulbasaur is fully occluded by the tree. Learn more: https://t.co/tMmOHRwIi1 pic.twitter.com/qbQ20EUJyP — Niantic, Inc. (@NianticLabs) May 26, 2020

不過官方指出，《Pokémon GO》Go Snapshot 的「實境融合」功能，是透過搭載於Samsung Galaxy S9、Samsung Galaxy S10、Google Pixel 3及Google Pixel 4這些裝置的最新AR功能來實現。也就是說，只有上述四款裝置能夠體驗得到(目前尚未正式開放)。不過官方也有說明，將會盡快在更多裝置上推出實境融合功能，訓練家們就慢慢期待吧。

另外，《Pokémon GO》正努力建立一個可以顯示現有寶可補給站及道館的動態3D地圖。這項功能需要訓練家一起來協助，在 6 月初先開放給40級訓練家(《Pokémon GO》目前最高等級)使用，日後再開放給其他等級的訓練家使用。這是不是成為了想要快點升級的動力呢？開發團隊指出，這項功能將讓訓練家能上傳寶可補給站和道館的真實位置影片到《Pokémon GO》上，啟用後系統會請你從各種角度來拍攝寶可補給站或道館的照片或影片（最長10秒鐘）。

擔心這樣的行動會暴露過過個人隱私的朋友請別擔心，開發團隊指出，這些上傳到 Niantic 的資料將會以匿名方式上傳到安全的伺服器，其後，系統將會模糊化臉部及車牌等可辨識物體。Niantic 也不會收集或儲存任何與此資訊有關的個人資料，也不會將這些資訊與特定玩家帳號綁定。這些收集的資料不只會用來改善《Pokémon GO》，也會用來協助開發未來的AR功能。如果想要為遊戲盡一份心力，40 級玩家可以妥善考量後加入。

(科技)