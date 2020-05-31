109年國中會考補考 五科完整解答看這裡 11:442020/05/31 中時電子報 中時電子報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快來對答案！109國中會考補考五科完整試題解答。（莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 109年國中教育會考補考在今天(31日)結束，因應新冠肺炎疫情，國中會考在5月30日、31日兩天進行補考，有台灣1位及大陸292位共293位考生參加。會考補考內容包括了五大科目(國文、英語、數學、社會、自然)，並於6月5日開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在所有科目結束之後，也提供了各科目的解答，方便考生們核對。 以下為五科選擇題解答： 109國中會考五科完整解答一覽(一)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考五科完整解答一覽(二)/國中教育會考推動工作委員會 提供 文章來源：國中教育會考推動工作委員會 (中時電子報) #109會考 #國中會考 #會考補考 #會考解答 #五科解答 #國文解答 #數學解答 #英文解答 #社會解答 #自然解答 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北警婦幼安全創意廣告比賽 首獎3萬元禮券 13:382020/05/24 社會 《店頭市場》瑞基、生華科今起預收券款 08:202020/05/25 財經 防疫盃網球賽 球星踴躍報名 21:172020/05/25 體育 《店頭市場》易威、寶島極等4股 26日起預收款券 08:022020/05/26 財經 一家五兄弟全打網球 防疫盃上演自家對決 20:252020/05/26 體育 《店頭市場》國光轉換債、熒茂、南璋等 27日起預收款券 08:182020/05/27 財經 針對友訊五千字挑戰 證交所四點回應 15:212020/05/27 財經 國內口罩解禁疑問 華新鄭董現身解答 16:272020/05/27 生活 裕國公司未如期公告109年第1季財報 遭處違約金1萬元 17:002020/05/27 財經 裕國遭處違約金1萬元 04:102020/05/28 證券．權證 生活熱門新聞 CP爆表！半熟麵包後好市多這甜點賣瘋了 網：超過癮 - 生活 美霸氣退WHO誰將跟進？網狂猜結局：剩它們 - 生活 口罩6／1起自由買 各通路價格懶人包出爐 - 生活 蘇貞昌上任後這項成就 宅神看到嚇傻：太震撼了 - 生活 他PO照檢舉阿伯逆向 前面兩雙逆天長腿讓網全歪樓 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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