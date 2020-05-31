109年國中教育會考補考在今天(31日)結束，因應新冠肺炎疫情，國中會考在5月30日、31日兩天進行補考，有台灣1位及大陸292位共293位考生參加。會考補考內容包括了五大科目(國文、英語、數學、社會、自然)，並於6月5日開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在所有科目結束之後，也提供了各科目的解答，方便考生們核對。

以下為五科選擇題解答：

109國中會考五科完整解答一覽(一)/國中教育會考推動工作委員會 提供

109國中會考五科完整解答一覽(二)/國中教育會考推動工作委員會 提供

(中時電子報)