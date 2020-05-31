109年國中教育會考補考在今天(31日)結束，因應新冠肺炎疫情，國中會考在5月30日、31日兩天進行補考，有台灣1位及大陸292位共293位考生參加。會考補考內容包括了五大科目(國文、英語、數學、社會、自然)，並於6月5日開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在所有科目結束之後，也提供了各科目的試題、解答，方便考生們核對。
以下為自然科試題：
文章來源：國中教育會考推動工作委員會
(中時電子報)
109年國中教育會考補考在今天(31日)結束，因應新冠肺炎疫情，國中會考在5月30日、31日兩天進行補考，有台灣1位及大陸292位共293位考生參加。會考補考內容包括了五大科目(國文、英語、數學、社會、自然)，並於6月5日開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在所有科目結束之後，也提供了各科目的試題、解答，方便考生們核對。
以下為自然科試題：
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