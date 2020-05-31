新冠肺炎疫情逐步緩解，美股持續反彈，台股朝站穩萬一努力，盤面上防疫概念股搶盡風頭，科技股也有自己的一片天，以中小型股表現相對強勢，大型股乃至指數若要更上層樓，外資態度將是指標。

近日最令人振奮的消息，莫過於隨著國內疫情趨緩，行政院決議若能順利度過第四個十四天（即六月七日）零本土病例或社區感染，將秉持「邊境風險嚴管，國內鬆綁」原則，擴大開放國內民眾正常生活，配合振興券啟動時程，與相關配套補助，一舉活絡國內經濟。放眼國際，能正常生活雖平凡卻大不易。

港版國安法成美中新戰場

然而，鄰近的香港卻恐將面臨近年最大的變局，中國第十三屆全國人民代表大會，在第三次會議上審議《全國人民大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》草案，立法目的與《中華人民共和國國家安全法》一致，被稱為「港版國安法」，消息一出，在國際造成轟動，對台灣也將會帶來影響。

一九九七年香港回歸中國，基於歷史與現實考量，中國政府將香港設為特別行政區，實施一國兩制也承諾五○年不變，香港得以《中華人民共和國香港特別行政區基本法》下高度自治，持續保有貿易優惠地位，然而去年的反送中事件激化衝突，中國繞過香港基本法，將直接干預，香港還能是原來記憶中的香港嗎？

繼貿易戰、華為事件之後，港版國安法事件已成為美中新的角力戰場，美國國務卿龐培歐之前就曾警告，一旦該法通過，美國將重新評估香港特殊地位。根據《路透》分析香港若失去該地位，預估將有五二○○億港元商品與服務貿易受到影響，五月二十二日恆生指數單日下跌一三四九點，跌幅達五．五六％。

香港長年被評為全球最自由的經濟體系，美國也視香港為獨立關稅實體，二○一八年美國對香港貿易順差三一一億美元，一九年也有二六一億美元，為美國最大順差地區，與對中國的巨額逆差完全相反。一旦美國真的出手反制，將牽動美商、經貿投資、美中關係，屆時人流、物流、金流可能重新洗牌。

美國道瓊指數站回短期均線，逐步朝半年線與年線前進，S&P 500則回到半年線、年線與三○○○點整數關卡，Nasdaq與費城半導體相對強勁，站回所有均線之上，而ＮＢＩ生技指數創高後震盪。也可從強勢股的角度觀察，能再創高公司以大型的科技股居多，台灣相關產業、供應鏈或概念股，或隨之連動走強。

回到台股來看，本波反彈仍在延伸，四月三十日加權指數首次挑戰一萬一千點，而後至今共計四次挑戰，外資若持續回補有助指數持續向上挑戰，不過反觀內資的主戰場櫃買指數，已回到三月起跌時的高檔區，距離年初高點也只剩下不到四個百分點的距離，除了高價股的貢獻外，生技股更是功不可沒。

生技狂潮席捲市場

台灣防疫有成，然而全球仍有許多國家還在水深火熱之中，甚至才開始面臨大爆發，使得防疫概念股極度活躍，尤其是在無漲跌幅限制的興櫃市場，觸發熔斷機制已成家常便飯，顯示投機氛圍相當濃厚，帶動上市、上櫃生技股隨之輪動，在人氣、題材匯集下，成交量迅速放大，股價波動幅度更加劇烈。

原本被視為冷凍櫃的興櫃市場，本波在生技股多檔個股都曾觸發熔斷機制之下，如敏成、普生、友霖、經絡醫、金萬林、安盛生、豐技生技、瑩碩生技及昱厚生技等，不僅一路比價向上，消息更是滿天飛，成為藝高人膽大者的天堂。

對於股價來說，有人氣、有特定買盤就容易產生價格堆積，生技股擁有極度誘人的題材性與本夢比，加上每天新聞推波助瀾，不論是虧損、警示或加註警語，都已無法阻擋人性的貪婪，然而，最終勢必成王敗寇，在股價大漲過後，投資人必須要特別仔細謹慎留意股價表現，沒有人會願意當最後一隻白老鼠。

生技股在興櫃市場的狂熱，加上當前興櫃股王昇佳電子競拍承銷完成，預期六月上旬掛牌，帶動興櫃市場表現，如設計與製造娛樂或電競用耳機為主的安普新，三、四月營收較去年明顯成長，股價自低點起算上漲幅度達二○○％。沒有漲跌幅限制，上漲、下跌令人瘋狂、抓狂。

在上市櫃市場，以五月二十七日收盤價計算，今年漲幅超過一倍的公司共計有二四家，生技與防疫相關個股就占了一半，另外一半則多為電子股，換個角度來看，目前股價與今年高點的相對位置，於十％之內也就是一天上漲，就有可能創高或再次創高，約為五七○檔個股，顯示疫情對股價衝擊逐漸回到原點。

台灣很有機會出現大規模解禁，內需的餐飲、食品、觀光、零售產業，雖然無法彌補上半年的損失，且能否就此回歸常態仍有疑慮，不過於短期之內，將可望出現報復性的消費，也可能擴大到消費性商品，而國外也開始逐步解封，就算有第二波疫情來襲，很可能用低強度的措施取代封城，經濟或可緩步回穩。

廣達、金像電 第二季營運看俏

廣達首季受疫情影響，造成營運下滑ＥＰＳ○．六七元，不過第二季受惠居家辦公、遠距離教學等需求激勵，筆電與以教育市場為主的Chromebook出貨可望出現勁揚，加上伺服器出貨也將成長，預估營收將可望有雙位數的季增率，全年筆電出貨將優於去年。擬配現金股息三．七元，殖利率高於五％。

應主管機關要求，ＰＣＢ廠金像電自結四月稅後純益二．○九億元、年增三七五％、ＥＰＳ○．三九元，前四月一．一三元。第二季持續受惠疫情帶動遠距辦公需求，ＮＢ產線產能利用率提升，加上常熟廠已經不虧損，營運狀況可望優於首季，近年加入伺服器、網通及ＢＢＵ用板，法人預估全年穩步成長。

長興前四月營收雖較去年衰退，不過從逐月公告獲利來看，三月已逐漸回穩，四月稅前盈餘三．三億元、較去年成長逾兩成。原油價格下跌有利成本，加上第二季起中國解封、復工，對營運帶來正面助益，占比三成的電子材料，以乾膜光阻劑為主，受惠ＮＢ、伺服器需求強勁，訂單能見度仍高。

航空業受到疫情衝擊頗重，不過貨櫃運輸需求卻是大幅提升，減班造成艙位難求解價格上揚，捷迅、中菲行因此受惠，捷迅第一季獲利年成長一二七．二％、ＥＰＳ一．○九元，中菲行獲利年成長三一．八％、ＥＰＳ○．七七元，預期第二季仍將持穩高檔，而後則可留意台驊的營運表現。

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《先探投資週刊2093期》

(中時電子報)