蘋果新一代iPhone SE升級4.7吋螢幕，在一片Face ID iPhone的環境下，可說是相當特殊的存在。究竟新iPhone SE小巧機身中，蘊藏多深的實力。透過以下評測一起來了解。
一、 跑分對比iPhone XR更強悍
雖說跑分軟體的得分，並非是衡量一款手機表現的唯一依據，但是仍舊是一個不錯的參考數據。以安兔兔評測來說，搭載A12 Bionic處理器的iPhone XR獲得403956分、搭載A13 Bionic處理器的新iPhone SE則是取得486352分；在Geekbench 5當中，iPhone XR跟新iPhone SE在單核心跑分各是1111分與1319分；在多核心項目中，則依序是2647分與2481分。從跑分軟體的書數來看，A13 Bionic在整體性能上有明顯提升，另外在單核心效能上提升明顯。
二、 遊戲體驗媲美 iPhone 11系列 暢玩不設限
說到新iPhone SE，最強的特色肯定就是與iPhone 11系列同款的A13 Bionic處理器。對比第一代 iPhone SE 的A9處理器，CPU 速度與提升2.4 倍、GPU 速度與 A9 相比提升4倍。不僅Apple Arcade手遊都可輕鬆玩，單機動作RPG《Pascal’s Wager》、獲得2019iPhone 年度最佳遊戲的《Sky光·遇》、支援ARKit 3的《Wonderscope》通通都可在新iPhone SE中暢玩。
搭載A13 Bionic處理器可說是新iPhone SE的最大賣點。以《Sky光·遇》來說，講述主角尋覓族人的故事旅程中，主角周邊的光線，以及在山洞內、沙漠中奔跑前進時環境光線的變化，都在新iPhone SE中栩栩如生地顯示，呈現了溫暖而自然的色調。搭配上遊戲卓越、細膩的音效，構築了完整而耐人尋味的遊戲分為。新iPhone SE在搭配A13 Bionic時對於光線、影像、色彩渲染運算能能力的提升，若是從較為老舊的iPhone款是升級的朋友，絕對有感。
三、 官網唯一Touch ID 機種 非它莫屬
蘋果自iPhone 5s以來開始在iPhone中導入Touch ID指紋辨識，並且在iPhone 7之後升級為第二代款式(不可實際按壓，搭配Taptic Engine提供震動回饋)。而此設計也運用在新iPhone SE當中，讓它在iPhone 8系列正是從官網下架後，唯一的Touch ID機種。
相對於Face ID容易受到口罩遮擋，讓解鎖變得很困難(往往需要搭配輸入密碼)，Touch ID就沒有這樣的限制。相信搭配Touch ID的新iPhone SE，不僅是勾起不少人對使用iPhone的回憶，也將呈現不同於Face ID的解鎖體驗。
四、 快速充電、無線充電標配通通有
蘋果從2018年的iPhone 8系列、iPhone X以來，都針對iPhone加入無線充電(Qi標準)以及快速充電特點。這兩個可謂手機標配的特色，在新iPhone SE當中也通通具備。雖然它歸屬於入門機種，該有的仍舊一樣都沒少。不過，也跟多數支援快速充電的機種一樣，快充配件(18W以上充電器、USB Type-C to Lightning充電線)都需要另外購買；支援Qi無線充電的充電板也大多需要額外另購，想要完整體驗，荷包得再瘦一點點。而如果家中有使用iPhone 8以上機種的家人同住，還可以共享使用，也不失為一個好處！
五、 4.7吋螢幕 體驗電子書剛剛好
相對於第一代iPhone SE，新iPhone SE螢幕小幅升級到4.7吋，擁有跟iPhone 8相當類似的手感。編輯依稀記得，從iPhone 5(4吋螢幕)換用iPhone 6的時候，4.7吋螢幕才讓「在手機上閱讀電子書」成為日常。而如果正巧透過手機閱讀、學習，也是你慣用手機進行的任務，4.7吋的新iPhone SE將成為你通勤時的好夥伴，長時間閱讀也不會覺得手機太重而手痠。
六、 最強單攝相機 更勝iPhone XR
新iPhone SE雖然跟iPhone XR一樣，僅搭載單個主鏡頭，甚至螢幕前端也沒有TrueDepth相機，但是新iPhone SE的主鏡頭卻是有史以來最強的iPhone單鏡頭，且透過演算法的幫助，成為了唯一一款沒有具備TrueDepth相機但竟然支援「人像」模式的iPhone，相當獨特。
在主相機效果上，新iPhone SE的主相機也跟iPhone 11系列一樣支援新一代照片智慧型 HDR，在拍攝HDR相片的能力，甚至超越iPhone XS系列與iPhone XR。
以人像模式來說，新iPhone SE在前後相機都支援完整人像模式，且人像光線具備六種效果(自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白)，是與iPhone XS系列/iPhone 11系列以上同等的性能。iPhone XR則是背面主相機支援六種人像光線效果，前相機只支援三種人像光線效果。
從拍照效果來看，以人像光線的「攝影棚燈光」效果來看，新iPhone SE的人像效果色調上雖然沒有iPhone XR真實，但是在背景糊焦的處理上更柔和；拍攝一般景物時，新iPhone SE則維持了拍照銳利的特色，對於細微之處(花朵上的水滴、葉脈)等，效果更真實，也更細緻。
七、 支援雙卡 可輕鬆入手的商務機
對於業務繁忙，或者想要完整將公事、私事完整區分開來的朋友來說，擁有兩個電話號碼，甚至因此需要使用兩支手機，都是再正常不過的事。而新iPhone SE支援eSIM，再加上原本就具備的單卡SIM卡(nanoSIM)插槽，連絡電信商開通eSIM之後就可輕鬆一機用雙卡。
且雙卡功能不僅可作為商務使用，對於喜愛旅遊的朋友來說，也十分便利。舉例來說，在台慣用的電話號碼可以轉為eSIM，在有需要出國或出差時，就可在機場、或線上購買當地資費更優惠的上網卡或是電話卡，降低使用漫遊網路的需求，絕對超省荷包。
總評
整體而言，新iPhone SE的推出，絕對能滿足一票喜愛小螢幕iPhone，或者說預算有限的族群。甚或，對於手中的iPhone已滿3、4歲的族群，都相當合適。因為在效能表現上，新iPhone SE堪比iPhone 11系列，相當令人滿意。目前最強的單向機系統，雖然少了iPhone 11系列的廣角相機，但是卻還有人像模式可以搭配，可滿足不少日常拍攝上的需求。
(科技)
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