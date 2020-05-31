蘋果新一代iPhone SE升級4.7吋螢幕，在一片Face ID iPhone的環境下，可說是相當特殊的存在。究竟新iPhone SE小巧機身中，蘊藏多深的實力。透過以下評測一起來了解。

一、 跑分對比iPhone XR更強悍

雖說跑分軟體的得分，並非是衡量一款手機表現的唯一依據，但是仍舊是一個不錯的參考數據。以安兔兔評測來說，搭載A12 Bionic處理器的iPhone XR獲得403956分、搭載A13 Bionic處理器的新iPhone SE則是取得486352分；在Geekbench 5當中，iPhone XR跟新iPhone SE在單核心跑分各是1111分與1319分；在多核心項目中，則依序是2647分與2481分。從跑分軟體的書數來看，A13 Bionic在整體性能上有明顯提升，另外在單核心效能上提升明顯。

iPhone XR的安兔兔評測、GiPhone XR的安兔兔評測、Geekbench 5跑分結果。

新iPhone SE的安兔兔評測、Geekbench 5跑分結果。(新iPhone SE螢幕截圖)

二、 遊戲體驗媲美 iPhone 11系列 暢玩不設限

說到新iPhone SE，最強的特色肯定就是與iPhone 11系列同款的A13 Bionic處理器。對比第一代 iPhone SE 的A9處理器，CPU 速度與提升2.4 倍、GPU 速度與 A9 相比提升4倍。不僅Apple Arcade手遊都可輕鬆玩，單機動作RPG《Pascal’s Wager》、獲得2019iPhone 年度最佳遊戲的《Sky光·遇》、支援ARKit 3的《Wonderscope》通通都可在新iPhone SE中暢玩。

《Sky光·遇》@App Store。(黃慧雯攝)

搭載A13 Bionic處理器可說是新iPhone SE的最大賣點。以《Sky光·遇》來說，講述主角尋覓族人的故事旅程中，主角周邊的光線，以及在山洞內、沙漠中奔跑前進時環境光線的變化，都在新iPhone SE中栩栩如生地顯示，呈現了溫暖而自然的色調。搭配上遊戲卓越、細膩的音效，構築了完整而耐人尋味的遊戲分為。新iPhone SE在搭配A13 Bionic時對於光線、影像、色彩渲染運算能能力的提升，若是從較為老舊的iPhone款是升級的朋友，絕對有感。

三、 官網唯一Touch ID 機種 非它莫屬

蘋果自iPhone 5s以來開始在iPhone中導入Touch ID指紋辨識，並且在iPhone 7之後升級為第二代款式(不可實際按壓，搭配Taptic Engine提供震動回饋)。而此設計也運用在新iPhone SE當中，讓它在iPhone 8系列正是從官網下架後，唯一的Touch ID機種。

相對於Face ID容易受到口罩遮擋，讓解鎖變得很困難(往往需要搭配輸入密碼)，Touch ID就沒有這樣的限制。相信搭配Touch ID的新iPhone SE，不僅是勾起不少人對使用iPhone的回憶，也將呈現不同於Face ID的解鎖體驗。

搭載Touch ID也是新iPhone SE的特色之一。(黃慧雯攝)

四、 快速充電、無線充電標配通通有

蘋果從2018年的iPhone 8系列、iPhone X以來，都針對iPhone加入無線充電(Qi標準)以及快速充電特點。這兩個可謂手機標配的特色，在新iPhone SE當中也通通具備。雖然它歸屬於入門機種，該有的仍舊一樣都沒少。不過，也跟多數支援快速充電的機種一樣，快充配件(18W以上充電器、USB Type-C to Lightning充電線)都需要另外購買；支援Qi無線充電的充電板也大多需要額外另購，想要完整體驗，荷包得再瘦一點點。而如果家中有使用iPhone 8以上機種的家人同住，還可以共享使用，也不失為一個好處！

五、 4.7吋螢幕 體驗電子書剛剛好

相對於第一代iPhone SE，新iPhone SE螢幕小幅升級到4.7吋，擁有跟iPhone 8相當類似的手感。編輯依稀記得，從iPhone 5(4吋螢幕)換用iPhone 6的時候，4.7吋螢幕才讓「在手機上閱讀電子書」成為日常。而如果正巧透過手機閱讀、學習，也是你慣用手機進行的任務，4.7吋的新iPhone SE將成為你通勤時的好夥伴，長時間閱讀也不會覺得手機太重而手痠。

搭配電子書軟體，可以在新iPhone SE小巧的螢幕上閱讀電子書、雜誌等，通勤也能長知識。(黃慧雯攝)

六、 最強單攝相機 更勝iPhone XR

新iPhone SE雖然跟iPhone XR一樣，僅搭載單個主鏡頭，甚至螢幕前端也沒有TrueDepth相機，但是新iPhone SE的主鏡頭卻是有史以來最強的iPhone單鏡頭，且透過演算法的幫助，成為了唯一一款沒有具備TrueDepth相機但竟然支援「人像」模式的iPhone，相當獨特。

在主相機效果上，新iPhone SE的主相機也跟iPhone 11系列一樣支援新一代照片智慧型 HDR，在拍攝HDR相片的能力，甚至超越iPhone XS系列與iPhone XR。

日間iPhone XR(左)對比新iPhone SE實拍(第1組)。(黃慧雯攝)

日間iPhone XR(左)對比新iPhone SE實拍(第2組)。(黃慧雯攝)

以人像模式來說，新iPhone SE在前後相機都支援完整人像模式，且人像光線具備六種效果(自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光、舞台燈光黑白、高色調燈光黑白)，是與iPhone XS系列/iPhone 11系列以上同等的性能。iPhone XR則是背面主相機支援六種人像光線效果，前相機只支援三種人像光線效果。

iPhone XR(左)對比新iPhone SE人像對比照(人像光線的「攝影棚燈光」效果)。(黃慧雯攝)

新iPhone SE沒有搭載TrueDepth相機，但前後相機都支援完整6種人像光線模式。(新iPhone SE截圖)

從拍照效果來看，以人像光線的「攝影棚燈光」效果來看，新iPhone SE的人像效果色調上雖然沒有iPhone XR真實，但是在背景糊焦的處理上更柔和；拍攝一般景物時，新iPhone SE則維持了拍照銳利的特色，對於細微之處(花朵上的水滴、葉脈)等，效果更真實，也更細緻。

七、 支援雙卡 可輕鬆入手的商務機

對於業務繁忙，或者想要完整將公事、私事完整區分開來的朋友來說，擁有兩個電話號碼，甚至因此需要使用兩支手機，都是再正常不過的事。而新iPhone SE支援eSIM，再加上原本就具備的單卡SIM卡(nanoSIM)插槽，連絡電信商開通eSIM之後就可輕鬆一機用雙卡。

且雙卡功能不僅可作為商務使用，對於喜愛旅遊的朋友來說，也十分便利。舉例來說，在台慣用的電話號碼可以轉為eSIM，在有需要出國或出差時，就可在機場、或線上購買當地資費更優惠的上網卡或是電話卡，降低使用漫遊網路的需求，絕對超省荷包。

新iPhone SE只能插入單張SIM卡，但是也支援eSIM，請電信商開通後便可使用雙卡。(黃慧雯攝)

總評

整體而言，新iPhone SE的推出，絕對能滿足一票喜愛小螢幕iPhone，或者說預算有限的族群。甚或，對於手中的iPhone已滿3、4歲的族群，都相當合適。因為在效能表現上，新iPhone SE堪比iPhone 11系列，相當令人滿意。目前最強的單向機系統，雖然少了iPhone 11系列的廣角相機，但是卻還有人像模式可以搭配，可滿足不少日常拍攝上的需求。

(科技)