台日合作電視劇《路～台灣EXPRESS～》，裡頭攸關列車行駛美感的景點，出自拍攝高鐵超過16年的室內設計師吳漾。他對高鐵的熱情，更是被台日欽點為「最懂高鐵攝影的男人」。

漆著鮮明橘色線條的高鐵700T列車，倏地衝出隧道，遠處的坡地上，鐵道人文攝影師吳漾精準地連按快門，「啪啪啪」地記錄列車速度之美。這個再熟悉不過的動作，將他推進台日合作電視劇《路～台灣EXPRESS～》跨國團隊，擔任「高鐵空鏡指導」。

螢幕上，工作人員名單緩緩出現，看似不起眼的頭銜，卻是吳漾累積逾16年，將人生與高鐵緊緊相連，以「高鐵達人」換得的成果。

萬事俱備 只欠「空鏡」畫面

5月16日，由日本NHK電視台與台灣公共電視合製，改編自日本作家吉田修一作品《路》的迷你電視影集開播，講述台灣高鐵從興建到通車，台日跨越三代人物間的細膩情感。影集中列車抵台遊行的懷舊畫面，讓許多人回想台灣高鐵2007年通車前後，社會引頸企盼的氛圍。

2018年，日本導演松浦善之助的拍攝企畫案獲得NHK通過，費時近兩年選角、田野調查，看似一切準備就緒，預計2019年11月底開拍；主角確定了、景搭好了，在影集中以高鐵運行的速度，連結人物情感的空鏡過場畫面卻難產。

隨行製片劉士華回想，劇組在網路搜尋許多拍攝高鐵的制高點，始終不符導演期望，但開拍日在即，空鏡拍攝點仍未定案，眾人急得像熱鍋上的螞蟻；去年11月21日，他索性在與台灣高鐵公司最後一次確認會議上，急問：「你們可以介紹高鐵達人嗎？」

「可以找吳漾啊！」在場高鐵公司的3名高層，如直覺般地異口同聲推薦吳漾，讓有「最懂高鐵攝影」稱號的業餘攝影師，一躍成了劇組顧問。

「獲NHK邀請，像被電流電到。」戴著黑框眼鏡，肩上背著長年征戰的單眼相機，吳漾語氣間仍難掩當時的興奮心情。他隨即準備上百張照片、20幾個建議點給劇組，看似龐大工程，但長年記錄高鐵發展的他，只是水到渠成。

吳漾從小就著迷於鐵道文化，在高英工商美工科時，除主攻室內設計，也從相機觀景窗中，記錄各式火車的靜與動。不僅在台灣各地追火車，還多次飛到日本，只為了拍新幹線之美。

出社會後當了20多年室內設計師，被案子追趕，不免感到倦怠，但2000年起興建的「台灣高鐵」，恰巧在此時駛進他的生命。

2004年起，吳漾跑遍高鐵工程，記錄站體外觀，2006年高鐵列車進入密集試運轉階段，他在烈陽下等了2小時，才拍到第一列往北駛到新竹站的列車，「高鐵通車後，我曾爬上竹北甫開工的3層樓建案，抓著鷹架伸長手臂拍下列車駛過的畫面。」想起為拍照而不顧安危，他不禁哈哈大笑，藏不住對高鐵的熱情。

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今周刊第1223期

(中時電子報)