美明尼蘇達州「非裔遭警活壓死」引起全美公憤，示威不僅從事發當地擴散至全國各大城市。面臨全國示威遍地，總統川普稱失控的群眾已成為「暴徒」，並稱若出現搶劫，「不惜開槍」；不過，陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，此次示威美稱抗議群眾是暴徒，但去年「反送中」示威卻稱抗議者為「英雄」，顯示川普根本就是虛偽。

對於非裔遭警壓死引發美全國抗議，陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，此次示威美稱抗議群眾是暴徒，但去年「反送中」示威卻稱抗議者為「英雄」，顯示川普根本就是虛偽。

據《今日俄羅斯》報導，胡錫進在推特上表示：「在明尼蘇達州動亂後的第三天，川普威脅要「動槍」並宣布軍隊支持州政府，我強烈譴責如此威脅，請保護明尼蘇達州的人民，正如同你們同情香港暴徒一般。」

Just three days after unrest broke out in Minnesota, Trump threatened the use of "shooting" and announced the army supports the governor. I strongly condemn such threats. Please protect the people of Minnesota, just like you sympathize with Hong Kong thugs. pic.twitter.com/iemDDFTGMP — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) May 29, 2020

胡錫進也點名向國會認定香港不再擁有高度自主、替去年制裁陸官員打開大門的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），向他嗆聲「國務卿蓬佩奧，請你與憤怒的明尼亞波利斯市人民站在一起，正如同去年你稱要與香港人民同在」。

Secretary Pompeo, please stand with the angry people of Minneapolis, just like you did with people of Hong Kong. pic.twitter.com/5o71w2U0oq — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) May 29, 2020

胡錫進同時也反問去年的香港「反送中」人士與全球支持他們的人，「你願意與攻擊警察局的明尼亞波利斯市示威群眾站在一起，或者你要與聲稱對『暴徒』不惜開槍的川普站在同一邊」？

而據美國有線電視新聞網報導，對於示威演變成全國動盪，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯多夫·雷（Christopher Wray）坦言，遭警方活壓死的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）畫面，令人深感不安，這顯示民眾對執法者失去信任的速度有多快 。

另外，陸駐美大使館30日也發布通知，提醒在美大陸公民密切關注當地安全發展，注意警方發佈的遊行、示威及可能發生動盪的通知，避免前往相關危險區域。

(中時電子報)