隨著喬丹紀錄片「最後一舞」引發熱議，身為喬丹在2001-02年球季的巫師隊友漢米爾頓，最近受訪時卻大吐苦水，強調當年要不是喬丹刻意阻攔，他應該就可單場轟下50分，幸好他打完那季之後就被交易到活塞，隨即迎來他的生涯高峰。

「在我生涯前兩年，尼克後衛亞倫休士頓徹底把我打爆了，當我生涯第3年，喬丹成為我的隊友，我感覺自己已經成長，現在我有老大哥罩了，我更有信心，」漢米爾頓表示，「結果在一場巫師對尼克比賽當中，我在上半場就拿30分。」

「當時我內心感覺很詭異，因為這個傢伙一直壓著我打，還讓我陷入犯規麻煩，如今我有機會把他打爆了，」漢米爾頓說，「但在中場休息時間，教練正在講話，喬丹突然走過來告訴我，我在上半場打很棒，但他要接管比賽了，不用擔心！」

「結果下半場我就出手兩次，當比賽結束的時候，我內心卻想這應該是我打爆休士頓的最佳機會，他都壓制我兩年了，」漢米爾頓說，「喬丹的意思卻是，別擔心了，日後你還有很多機會，這個故事始終印在我心裡，因為我該拿50分的。」

幸好這種慘遭喬丹「控制」的日子，隨著當時擔任巫師籃球事務總裁的喬丹，決定把漢米爾頓換去活塞後宣告結束，隨後漢米爾頓不僅成為活塞當家射手，更幫活塞搶下2004年總冠軍，甚至在2006年2月9日狂轟51分，對手還是尼克！

(中時 )