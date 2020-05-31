這禮拜有一群人發財了，因為阿中部長來觀光後，整個題材被炒熱起來，大家不禁要問，難道這個題材真的要開始發酵了嗎？當心！報復性消費要來了！當一個產業變成「慘業」，那是不是就有機會見到底部了？當年的消費券，今年的振興券會一樣造成出金融海嘯過後時的效果嗎？災難過後，贏者全拿，真的嗎？

你還記得一個月前的街道嗎？空蕩蕩的西門町、東區商圈等，老牌的中餐廳倒閉，台南大億麗緻宣布6月熄燈，在這個時間怎麼會想要找飯店股投資呢？當產業成為慘業，投資人從災難當中找尋剛從瓦礫堆當中爬出來的標的，或許是不錯的方向。

災難過後，贏者全拿的概念，就是假使一條街上有10間餐廳擁有1000個人潮，每家餐廳可以瓜分100個人，但當疫情開始有8家倒閉，但撐住的2家等待疫情結束後，相同的人潮還是有需求，這時候倖存者就能得到市場上的大餅，就像近期你有發現外送平台廣告越來越頻繁了嗎？因為疫情慢慢穩定，悶太久走上街的人確實開始變多了。

當年拿消費券的狀況，從2009年發放3600消費券時，民眾搶消費民生用品，潤泰全曾從17.5元漲到108.5元，整整6.3倍。今年的振興券發送，有可能讓哪些產業受惠呢？疫情過後，政府會極力推動內需，當民眾拿到振興券消費時，第一個應該就是想到吃了，餐飲業將可能是第一大受惠的產業，接下來悶太久的民眾應該最想旅遊散心，旅遊、飯店業也將是第二、三大受惠的產業類股。疫情終究會過去，7、8月住宿早就訂滿了，加上國內旅遊人潮準備出籠，三大觀光族群將更加倍受惠。

下周看盤重點：這兩個禮拜台股會不會站穩萬一的關鍵，應該就是美中關係、貿易戰是否會繼續發展及華為風暴是否會持續，加上最近香港國安法通過，讓川普再度想插手大陸家務事，因為美國總統選舉將近，川普在疫情時期間處理方式受爭議，導致民調下滑，如果只單靠插手香港國安法，似乎也只有雷聲大雨點小，經濟問題會是他最著重的部分，因此美股問題似乎不大。

至於台股能否維持11000點，目前最大問題在於成交量，最大量出現在4/17的2332億，至今成為台股的天險，目前為止都沒有突破2000億以上大量，只要台股能夠眾志成城，把交易量推上去，站穩11000點，屆時12000點將唾手可得。重點觀察股票晶華、王品、雄獅等。

(中華財經台/中華金融周報)

(中時電子報)