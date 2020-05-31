出門旅遊，無論是國內外，有些人會擔憂入住的飯店，是否曾經發生過意外，當然許多地方也流傳不少有關飯店的靈異傳聞，有位網友到上海參加演唱會，下榻上海一家商旅，意外聽到服務生對話，表示床位不夠，只能讓他們「睡那一間」，原本沒多想的網友，竟遇到毛骨悚然的經歷。

網友在論壇PTT上分享，數年前到上海參加演唱會，找了演唱會地點的附近的商旅，抵達當天遇到颱風，當天氣溫偏涼，與朋友check in時，隱約聽到服務生憂心床位不夠，其中一位服務生則表示這些都是迷信，「給他們吧，還雙床加大」。

聽到對話雖然覺得奇怪，但還是得入住，進房間感到的詭異壓力，讓他們決定開電視、讓房間有點聲音再入睡，睡到半夜時，原本空調28度莫名被調到18度，被冷醒的原PO與友人，醒來看到電視自己轉台，出現一名臉部打馬賽克、身穿紅衣的男子，講述自己在公司被壓榨霸凌，被迫解決自己的生命的過程，嚇壞的兩人衝到樓下，詢問有沒有房間可以換，服務員則說服他們想太多。

只能硬著頭皮再住一晚，結果凌晨3點時，一樣的情況再度發生，只是這次電視裡的紅衣男子，出現在身邊低語「上海好玩嗎？演唱會好看嗎」，受不了的兩人，收行李決定直奔機場，離開前服務生才坦承，這間房間曾有人輕生，且怨氣相當深，基本上是不開放的。

(中時電子報)