中華民國健美健身協會和臺北市政府體育局周六在台北市228公園舉辦Fit model健身模特兒錦標賽，現場有將近300位選手報名參賽，中華民國健美健身協會理事長許安進期許透過更多活動，讓健美健身成為更多民眾參與的全民運動。

Fit model競賽和以往傳統健美著重全身肌肉量、肌肉切割度等需要長期訓練與養成的評比不同，選手穿著牛仔褲、海灘褲，注重整體造型及腰肩比例，參賽門檻較親民，新住民也能一同參與，達到推廣全民運動的目的。

許安進特別強調，健身為各運動項目之母，協會積極推動，目標讓健美健身吸引更多民眾參與，也讓更多人瞭解現在除了傳統健美外，也有穿著海灘褲的男子形體、男子Fit model及女子比基尼等多元化賽事可以選擇參加。

健美協會長期努力推動，在許安進及秘書長林宸田率領下，拜訪政府、民間單位，終於在今年10月花蓮全民運動會，看到健美項目睽違9年重返政府舉辦的全國性綜合運動賽會，屆時預計有男子健美、男子形體、女子形體、女子比基尼等項目。

(中時 )