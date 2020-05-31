非裔男子佛洛伊德(George Floyd)在明尼蘇達遭白人警察沙文(Derek Chauvin)當街用膝蓋壓脖長達近10分鐘，造成佛洛伊德窒息送醫不治，引發民眾暴動，展開一系列激烈抗議活動，也讓川普緊急下令可對「暴民」用槍。如今更有店家爆料，沙文曾與佛洛伊德共同在一家夜店擔任保全。

根據《美國國家公共廣播電台(NPR)》報導，明尼阿波利斯(Minneapolis)一家夜店老闆娘聖塔瑪麗亞(Maya Santamaria)表示，沙文與佛洛伊德曾於同時期內在她底下的夜店工作，2人都是擔任保鑣，但不確定兩人是否有一同共事過或有所交集。

聖塔瑪麗亞表示，佛洛伊德是個好人，其真誠的笑容讓人難以忘懷，沙文則是在她店內兼職了17年的保全，她形容沙文是個脾氣不佳，容易暴怒的男子。

沙文活活殺死佛洛伊德影片曝光後，引發全美民眾憤慨，示威抗議活動不斷擴大，不斷傳出有商家、大樓遭放火，甚至有人趁火打劫，逼得川普下令警察「可對暴民開槍」。包括沙文在內，當時執勤的4名員警全被開除，沙文更是面臨謀殺罪的指控，妻子得知此事後也決定與沙文離婚，沙文住家更是被憤怒民眾噴漆寫下「兇手就住在這」的字樣。

(中時電子報)