陸柯燃第9名出道，台下觀眾爆粗影片瘋傳。(取自微博)

大陸超人氣選秀節目《青春有你2》昨晚舉行總決賽，最終由劉雨昕、虞書欣、許佳琪、喻言、謝可寅、安崎、趙小棠、孔雪兒、陸柯燃9位練習生脫穎而出，確定將組成以限定組合「The Nine」出道。只是粉絲幾家歡喜幾家愁，現在陸網更瘋傳一段節目宣布陸柯燃獲得第9名，台下女觀眾忍不住怒飆粗話的影片，引發網友熱議。

陸柯燃擊敗金子涵，成功以第9名好成績，取得最後一個出道名額，好消息一傳出引發粉絲激動狂喜，不過現在陸網就瘋傳一對女觀眾聽到陸柯燃是第9名，忍不住當眾爆粗口「X你媽的」的影片。

這段影片隨即引發網友討論，「素質真低，就算不是自己pick的小姐姐，也不至於罵髒話吧。意難平的又不止她一人」、「金子涵居然沒出道我都懵了，宣佈金子涵11，我本來想那應該是乃萬吧，結果？陸柯燃？反轉來的太突然，坐在電腦前的我也臥槽了一下」、「罵得好爽」、「罵人倒不必吧，每個妹妹都值得被好好的對待」。

(中時電子報)