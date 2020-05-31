美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德25日在遭警員壓頸致死，從在地示威擴大成全美暴動。然從官方驗屍報告指出，佛洛伊德的官方驗屍結果，死因卻是心臟病與毒物，而非窒息而死。對此結果，家屬懷疑也不信，決定自聘專家另行相驗。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭市警蕭文（Derek Chauvin）壓頸致死事件引發示威潮。美國數十個城市29日爆發抗議活動，部分甚至演變成暴力事件，還對CNN位於亞特蘭大的總部噴漆。

綜合媒體報導，佛洛伊德之死引爆全美民眾的怒火，然而明尼蘇達州官方驗屍初步結果顯示，46歲的佛洛伊德死於心臟病加上「體內可能含有毒物」，市警當街用膝蓋壓脖長達8分鐘也讓他的狀況惡化。

對此驗屍報告結果，佛洛伊德家屬聲稱，官方驗屍報告提到的死者健康狀況根本是「胡說八道」。悲痛的家屬已決定，要自聘前紐約市首席法醫巴登（Michael Baden）執行獨立的非官方驗屍。

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(中時電子報)