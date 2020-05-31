新冠肺炎全球大流行，從亞洲到歐美，現在疫情中心延伸到南美洲！目前全球新冠肺炎確診人數已逾599萬，死亡人數超過36.6萬人。另比利時國王菲利普的外甥祖謙王子（Prince Joachim），早前在西班牙參加一個派對後確診新冠肺炎。

綜合媒體報導，比利時王室第9順位繼承人，同時也是比利時國王菲力普（Philippe Léopold Louis Marie）的外甥「約阿希姆王子」（Prince Joachim），確診新冠肺炎。

28歲的「約阿希姆王子上周日（24日）到西班牙馬德里出差，上周二（26日）他違反當地「禁止聚會」的禁令，帶著女友搭乘高鐵（AVE），到西班牙南部的科爾多瓦（Córdoba）參加私人派對，結果染上新冠肺炎。

美國總統川普29召開記者會宣布，美國將退出世界衛生組織（WHO） 並宣布切斷資金。對此，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）30日發表聯合聲明，呼籲歐美國重新考慮退出WHO。

(中時電子報)