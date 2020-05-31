近年詐騙案頻傳，今年一月至今，據刑事局統計詐騙案件數，就高達八千五百餘件。而只要有人涉案，警方就會通報金融機構，將涉案有存、提款紀錄的帳戶列為「警示帳戶」，凍結所有交易功能，避免再有人成為受害者。但案件數多列管帳戶也多，也出現了許多怪現象，甚至部分無辜民眾捲入案件中，帳戶遭凍結成了意外的受害者。

新北市就有利用「警示帳戶」，報復僱主的離職員工。據了解，今年三月間，一名陳姓老闆，突然跑進警局滿臉問號地詢問員警，為什麼公司的銀行帳戶被凍結了，而且被警方列為「警示帳戶」，由於存款不能動用，支薪或付貨款都有了問題，十分苦惱，所以急忙求助警方。

警方調查發現，原來陳老闆與吳姓離職員有債務糾紛，吳男離職後仍一直被老闆逼債，心生不滿下，竟利用網拍時，將公司銀行帳戶列為指定匯款銀行，而且在消費者匯款後，以電話連繫陳姓老闆「欠的錢，已匯進部分款項了」。陳老闆也不疑有他，未再注意匯款的事情，不料一星期後，就接到帳戶已遭凍結，公司銀行帳戶成了「警示帳戶」的通知。

因為，吳姓員工等到消費者匯款後，竟故意不出貨，而且拒絕與對方連繫，消費者不甘損失兩萬元，只好上警局報案提告詐欺，同時提出匯款單據證明已單方面完成交易。承辦員警於是依照流程，將交易的銀行帳戶列為「警示帳戶」，凍結所有交易功能。

另外，台北市也有被害人，因為虛擬貨幣比特幣的交易糾紛，上警局報案提告。結果承辦員警依被害人的筆錄，詳細列出當時所有的交易與往來銀行紀錄，而且一一通報金融機構，將約七、八個帳戶全都凍結了。不久，就陸續有人上警局提出證明，因為他們的交易根本沒有問題，但帳戶卻無辜被「凍」了。

也有糊塗被害人，喜歡網路購物，卻遇到匯了款卻不出貨的商家，於是氣的報警提告詐欺。但在作筆錄時提供銀行交易紀錄時，卻忘了其中一個往來的銀行帳戶是自己的，所以報完案，約一個星期後同樣收到帳戶被凍結的通知。一開始，還一度怪罪員警誤設帳戶，等釐清案情後，才發覺是自已疏忽誤事，不好意思的直向員警說抱歉。

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(中時電子報)