如果民眾金融機構帳戶遭警方通報為警示帳戶，金融機構不但會凍結存款，也會通報全國金融機構，暫停「警示帳戶」的全部交易功能，甚至連信用卡也無法使用。有時，就連其他帳戶，也都會被列為「衍生管制帳戶」，一樣無法使用。萬一真是無辜受災，解除警示更須大費功夫，影響生活鉅大。

一般來說，如果是遭冒名申辦開戶的銀行帳戶，只要當事人攜帶可以證明身分的證件資料，及金融聯合徵信中心的信用報告書，到轄區內的警分局偵查隊，請求協助調查及解除相關事宜。只要員警調查屬實，大概約一到二個星期，就能解除警示，重新啟用帳戶所有功能。

另外，如果是一般商業糾紛、存款帳戶遭盜用或遭誤設警示帳戶時，仍須由當事人帶著有關證明文件，一樣到轄區的警察分局偵查隊主動接受調查，釐清誤設原因。管轄警察機關釐清案情後，就會協助解除警示帳戶。申辦流程，大約也是一到二個星期，就能恢復銀行帳戶作業。

但如果是所謂的「人頭帳戶」，遭設警示後，就須經司法程序終結案件，包括不起訴處分、無罪判決、罰金、緩起訴、緩刑、保護管束或判刑執行完畢等，申請人才能帶著身分證件、判決書或執行完畢證明或罰金繳納收據影本等，送交各地警察分局偵查隊辦理，再填寫「民眾解除警示帳戶申請書」作為解除警示憑據，才能辦理解除警示作業註記。

警方表示，涉及人頭帳戶，由於法院起訴、判決時間不一，要解除警示帳戶，短則數個月，長則數年都有可能。以其中緩刑為例，雖然有了判決書，可以暫時解除「警示」，但緩刑期間，如果又再犯案，警示帳戶即會再度生效，凍結帳戶交易功能。

警方也提醒，人頭帳戶所有人，目前很可能被當作是「詐欺幫助犯」，在偵辦案件時遭移送並判刑。所以不要因為求職、借貸、或親友關係，就隨便提供帳戶給別人，萬一發現自已可能成為人頭帳戶，也要趕快通報警方調查，儘快釐清責任歸屬，以免成了犯罪幫兇又吃上官司。

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(中時電子報)