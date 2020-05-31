【1】川普出招制裁陸！撤銷香港特殊待遇 宣布退出世衛

大陸全國人大28日通過港版「國安法」後，美國總統川普當地時間29日下午召開記者會，他指責大陸破壞對香港及世界承諾，而作為懲罰陸方措施的一環，美國將撤銷給予香港的特殊待遇，包括單獨關稅區及引渡條約等，並將退出世界衛生組織（WHO）。

【2】電子煙恐禁不了 挨轟圖利菸商

衛福部日前預告《菸害防制法》新草案，新增加熱菸符合菸品定義，電子煙雖歸在類菸品，卻未明確列在定義中。董氏基金會抨擊，新草案默許加熱菸以菸品名義開放，雖暫時讓電子煙不合法，但未來只要透過解釋，電子煙也能開放，等於加熱菸、電子煙都有開放空間，草案是「高人指點，政府配合」，圖利菸商。對此，衛福部長陳時中說，沒有圖利問題，有任何意見都可再討論。

【3】炒家重來 香港聯繫匯率陷危機

美國總統川普宣布取消香港特殊貿易待遇，將動搖香港國際金融地位，香港-台灣商貿合作委員會委員劉大貝指出，在金融方面有3個可能衝擊，首先是如亞洲金融風暴，金融炒家捲土重來，其次是利用銀行SWIFT系統，對中資銀行等進行制裁；最後不排除利用行政手段逼港元美元「脫鉤」，改變香港聯繫匯率制度。

【4】綁信用卡 加碼回饋挨轟不公

行政院擬推出的振興券，傳出信用卡公司將配合加碼給予卡友200至300元回饋，如同變相鼓勵民眾選擇電子支付。國民黨團總召林為洲批評，難道沒有電子支付、信用卡的人比較倒楣嗎？這不符合公平原則。時代力量黨團總召邱顯智更質疑，政府是否有提供業者好處，促使加碼，否則為何願意多提供回饋，這需要釐清。

【5】成龍挺港版國安法 徐熙媛入榜

大陸全國人大日前高票通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（簡稱港版國安法），現任中國全國政協委員的成龍，發起連署挺「港版國安法」，文化演藝界知名人士約2605位共同參與，消息一出引熱議。

(中時電子報)