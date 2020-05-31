【1】較量領域擴大 陸美惡性循環

在美國總統川普於推特預告「中國」兩字後，川普在白宮大陣仗召開記者會，宣布了一系列「富有彈性」但言辭強硬的制裁措施。象徵著陸美較量已經進入白熱化階段，雙方角力的領域已經不局限在貿易、科技，香港和台灣，甚至擴大到了聯合國組織世衛（WHO）和學術交流等領域，往後不管對於華盛頓或北京都是制裁和反制裁的拔河，對雙方來說是走向雙輸。川普又打出以反中為主軸的選戰，世界將邁入一個極不確定的階段。

【2】美制裁陸港官員 陸嗆別干涉內政

為回應「港版國安法」，美國總統川普29日宣布將制裁陸港官員，及修改對香港旅遊警示等。據美媒透露，華府列出大陸人大法工委及兩辦為可能的制裁對象。大陸駐美大使館29日深夜則在官網發聲明稱，香港是大陸的特別行政區，香港事務是大陸內政，不容任何外來干涉，對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，將採取必要措施予以反制。

【3】美驅逐陸生 陸派機急接回

象徵著陸美科技戰的延續，川普宣布暫停向「與中國解放軍有聯繫」的中國籍人士的學生（F）及訪問學者（J）簽證。估計將有多達3000餘名大陸學生與研究人員簽證將遭取消。大陸也傳出將緊急加派班機從讓留學生返回。

【4】歐盟拒隨美制裁 梅克爾不去G7

歐盟嚴重關切大陸推出和實行港版國安法，初步決定不祭出制裁威脅。美國則譴責歐洲是因向錢看齊才出此決定。歐盟27國外長舉行視頻會議，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利對香港問題表達了「嚴重關切」，但他強調，歐盟不會對北京進行懲罰性的制裁威脅，而歐中峰會的籌備工作，將繼續如期進行。歐盟龍頭德國也表示，德國認為應該透過對話而不是制裁來改變北京的決定。德國總理梅克爾甚至決定婉拒川普邀請，不參加在大衛營舉行的G7峰會。

【5】川普疫意孤行退出世衛 負評潮湧

美國總統川普29日以世界衛生組織（WHO）沒能進行必要的改革為由，宣布美國將終止與該組織的關係，並停止提供資金。此舉在國際社會和美國國內受到強烈批評，各方認為這不僅破壞全球合作對抗新冠肺炎疫情的努力，對美國也沒有好處。歐盟龍頭德國對美國退群表示，這是一項令人失望的挫折。

(中時電子報)