【1】北市下月7日解封 室內仍實名制

台灣新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲30日指出，下月7日起，除非中央有特別規定，只要保持社交距離或戴口罩，北市全面取消活動人數限制，不過，室內仍採實名制並隨時因應疫情滾動修正，關閉場館或暫停服務。

【2】桃22酒店舞廳 解封首日復業

桃園市酒店、舞廳將在6月1日復業，但仍需經過市府審查，桃市經發局公告，已有22家經過核准，可在解封首日復業。業者趁周末加緊準備復工，尚未核准業者也趕緊申請，希望盡快上工。

【3】中市徵收土地 價格不一挨批

政府推動重大工程需要用地是按市價徵收嗎？市議員陳淑華、蕭隆澤、謝明源接獲地主陳情，抨擊市府徵收市政路及潭子國道4號高架橋下的土地，價格不一，甚至市價打6折強勢徵收。台中市府地政局長吳存金指出，地價評議委員評議的土地有8成是成功議價，估價師不會亂評價。

【4】斗六蛋黃區地下停車場 不蓋了

雲林縣斗六市鬧區停車位一位難求，雲林縣政府原獲中央前瞻建設經費在斗六市興建2座地下停車場，都因家長及民眾反對而暫緩，交通部已明確告知補助停止。縣府工務處再爭取台大停二立體停車場、社口地下停車場、中華路停車場，都遭打回票。

【5】鵬琉線 將於海上巨蛋復航

近年來小琉球觀光極夯，「東琉線」航班時常客滿，東港碼頭已經飽和。為了分散人潮，加開了鹽埔漁港及大鵬灣兩處至小琉球的「鹽琉線」及「鵬琉線」，卻無法達到分流目的。其中鵬琉線因BOT廠商中止合約而一度中斷，預計月底將於新打造的「海上巨蛋」復航。

(中時電子報)