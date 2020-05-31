領3千元振興券得先付1千元 舉牌員：沒有錢怎花

全台疫情趨緩，行政院將在7月推出振興券，每人可以換取3000元振興券，但得要先支付1000元現金，如此政策一出，不只自家人看不下去，民進黨議員王世堅痛罵執政團隊「沒出息」，替玉蘭花跟舉牌員等困苦民眾抱不平，政府又不是發三萬，應該越簡單越好。中天新聞實際找到路口傳單舉牌的人員，他們也無奈表示，1000元對他們來說根本難以負擔。

頂著大太陽，在路邊站得挺挺，從一早就站在同個地方，舉牌員張先生上回申請紓困的錢都還沒有拿到，如今中央再祭出振興券讓他氣炸了。舉牌員張先生：「很誇張，都不懂得我們，什麼先花一千塊，我們怎麼花，根本沒有錢怎麼花。」

舉牌員。（圖／中天新聞畫面）

講到快哽咽，看看中央規劃將在7月上路的振興方案，每人可以拿到3000元的振興券，但你得先自付1000元，而這1000元對他們來說根本難以負擔。舉牌員張先生：「一千塊對我們來講很負擔，我們這個站一天才大概700塊而已。」

民進黨台北市議員王世堅（109.5.29）：「我簡單講，如果跟我們人民計較那3000塊，這就跟向賣玉蘭花的婆婆們計較那一萬塊一樣啦，三個字，沒出息。」

結論三個字沒出息，中央的振興方案連綠營自家人也看不下去，不管是賣玉蘭花還是路邊舉牌員，對他們來說，根本看得到吃不到。舉牌阿姨：「一個月也不過賺6000塊，平常還要開銷，也沒有剩多少。」

眼看全台疫情趨緩，政府推出刺激民眾消費美意，但就怕規劃不全，還沒振興到經濟，民怨先四起。

(中時電子報)