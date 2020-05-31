新冠肺炎疫情趨穩，高鐵日前宣布端午連假開放車內飲食，卻未開放自由座及站票，造成民眾的反彈和質疑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，重點在「不要讓人與人間的距離太近」。對此，名嘴苦苓五點質疑，並要陳時中「不要莊孝維」。

台鐵與高鐵將於6月1日起，開放旅客在保持社交距離的前提下，可於列車上飲食，用餐後須將口罩戴回，不過高鐵仍未開放自由座及站票，造成議論。對此，陳時中表示，若高鐵開放站票及自由座，列車空間將變擁擠，「兩人站在一起距離很近又在吃飯，就會是一個問題」。交通部近期在設定交通運輸的開放條件時，考量每日疫情變化較為恰當，而非純粹以「時間點」作為參考。

對此，苦苓在臉書五點分析，並要陳時中把話說清楚，「不要莊孝維」。苦苓指出：一、端午連假不開放高鐵自由座，那週五下午開始，班班自由座都擠滿了人，請問這樣的「危險性」和端午連假時有什麼不同呢？

二、既然有戴口罩，就不需要維持社交距離，那麼在高鐵上站著或坐著有什麼差別？𨶹鍵應該在全車乘客的總量管制吧！是不是畫錯重點了？

三、端午連假時買不到高鐵有座位票的人，只好去搭台鐵，也可能買不座位或搭區間車，到時候也都只好站著擠在一起，這樣子有比較OK嗎？

四、在雙鐵上維持社交距離就可以吃東西，是不是要剛好隔壁沒有人坐？如果吃了一半正好隔壁有人坐下來，是不是就不可以再吃了？誰來管？

五、只要吃東西就可以不戴口罩，就可能有人一直吃東西（或吃的很慢）、也就一直不用戴口罩，那始終乖乖戴著口罩的人豈不是「憨頭」（台語）？

(中時電子報)