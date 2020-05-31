【1】美國大學城變空城

新冠肺炎疫情讓大學改採遠距教學，失去學生的大學城商家變得門可羅雀，經濟頓失成長支柱。

【2】墨西哥毒梟變慈善家

惡名昭彰的墨西哥販毒集團，疫情期間一改殘暴凶狠形象，在街頭發放慈善物資爭取民心，此舉不僅讓政府顏面掃地，更是對公權力的挑戰。

【3】新冠改變工作型態

疫情意外助攻了安倍政府原本大力推動的工作方式改革。

【4】奢侈品電商風雲再起

奢侈品過去鮮少從事線上生意，就連打折品也只透過線下的品牌直銷中心OUTLET進行。但新冠肺炎疫情出現加速奢侈品產業轉型，近期不少品牌紛紛湧入電商平台，上演帶貨直播的戲碼。

【5】食品巨頭布局人造肉

業內人士指出，人造肉產品「獵奇式」消費，並不能算走紅，目前在大陸市場仍處於萌芽階段，各大食品企業雖然相繼推出人造肉產品，但在行銷層面仍非常謹慎，少有全面推廣的計畫。

(中時電子報)