美國本周爆發的抗議事件因暴力行為走調，亞特蘭大的大學足球名人堂遭到洗劫，抗議群眾破窗之後搬光了商品部，還在周邊放火。當地警方表示有多家商店被趁火打劫，喬治亞州出動國民兵，州長Brian Kemp宣告進入緊急狀態。

管理名人堂的CEO聲明：「我們支持和平陳抗，結果不幸演變成一團混亂。這座城市與名人堂遭到的破壞令人心碎。」特別是有很多名人堂裡的選手曾為種族歧視發聲，這個紀念他們的地方反而遭到破壞。

非裔美國男子佛洛伊德(George Floyd)為了20美元帳單，遭到暴力白人警察逮捕而送命，怒火讓群眾失控。一向支持黑人民權的美媒CNN也遭到攻擊，CNN總部就在大學足球名人堂的附近，抗議群眾破窗與警方對峙，最後沒能衝進去。

黑人民權燈塔金恩博士(Martin Luther King Jr.)的女兒就站在市長身邊，但他們勸不回暴動的群眾，砸車和放火持續進行，群眾丟擲磚塊和刀，有警察因此受傷。

(中時電子報)