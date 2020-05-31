罷韓投票倒數黃金周，罷韓團體「WECARE」近日舉辦「三山造勢」，複製韓國瑜2018在高雄旗山、岡山、鳳山舉辦三場造勢，據媒體報導，韓在昨晚受訪表示，「投票前、投票日行程仍以市政為主，不會動員造勢，並重申不願看到對立」。

距離投票日進入最後倒數幾天，罷韓、挺韓無不加緊腳步要升溫、降溫罷免態勢，為凝聚罷免市民決心，台灣基進黨和時代力量、民進黨公職人員聯合舉行三場戶外造勢，5/24日晚在旗山美濃、昨30日晚在南岡山捷運站、今晚31日在衛武營藝術文化中心前草地。

據《聯合》30日報導，對於罷韓團體舉行三山造勢，韓國瑜昨晚受訪回應，「直到投票前、甚至投票當天，不會動員造勢，不願看到對立，會靜候市民決定」。

另外，對於外傳韓國瑜曾拒絕前總統馬英九、前立法院長王金平、黨主席江啟臣等藍營大咖協助，高雄市副市長李四川表示，韓非常感謝願意襄助者的善意。國民黨秘書長李乾龍也指出，國民黨尊重韓國瑜「低調面對罷韓、高調推行市政、高調實施防疫」的基調，低調不表示不關心，絕對沒有熱臉貼冷屁股的事情。

(中時電子報)