行政院預計在7月發放振興券，院長蘇貞昌預計於周二（6月2日）正式宣布「付1000元換3000元」振興券實施方案，卻遭受各界爭議，就連執政黨中執委、立委高嘉瑜都對此發聲。財經專家賴憲政表示，先拿現金再發票券，根本是在揩老百姓的油！

（圖／新聞深喉嚨YouTube）

節目《新聞深喉嚨》主持人王又正表示，政府說振興券「好拿、好用、好刺激」，但實際上若不是低收入戶、弱勢族群，就必須付錢才能拿，「好拿嗎？好拿嗎？」直批根本就是「買禮券」，直言：「我得花1000元才能領，這叫做好領嗎？很方便嗎？」並表示，馬英九當年的消費券直接寄送，「那個才叫好領！」而且不能買民生物資，所以根本不好用。

（圖／新聞深喉嚨YouTube）

賴憲政更直接批評；「設計這個實在是一個大天才！應該跟他敬禮一下，從來沒有看過。一般我們做事情都是化繁為簡，他是化簡為繁！」賴憲政以美國紓困為例，直接把錢匯入國民戶頭，但台灣政府卻搞得亂七八糟。

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賴憲政指出，如果全台2378萬人付1000元給政府，政府收到200多億的現金、印713億的「禮券」，扣掉現金大約500億元，「你如果要製造所謂的乘數效果，不是這樣製造！」他表示，應該要用1000元的「發票影本」來領這3000元，但政府卻要從人民手中收取現金，忍不住罵：「你在揩老百姓的油！」收現金卻發票券，「全世界沒有這樣的做法！」他直言政府應該是讓老百姓占便宜，而不應該是政府占老百姓便宜。

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(中時電子報)