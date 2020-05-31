誠品敦南店將於今（31）日熄燈，總統蔡英文日前特地前往誠品敦南店逛書店，鼓勵大家多買書，前總統陳水扁也在臉書分享當初誠品催生的點滴。熄燈倒數，誠品敦南邀請名家18小時「馬拉松講座」，知名作家詹宏志凌晨4點半講座，竟擠滿人潮，讓他相當驚訝也很感慨。

詹宏志今日4點半進行講座，主題為「讀書之城：30年來台北讀書的生活回憶」。據《ETtoday新聞雲》報導，現場湧進近300名讀者，讓詹宏志相當驚訝，直呼「台北是個不可思議的地方」，以為不會有什麼人來，同時感慨自己目前的生命基調就是失去，喜歡的人事物逐漸離開，不僅是書店一間間關，喜歡的明星也一個個過世。

這不僅是詹宏志首次在凌晨開講，不少讀者也是第一次在凌晨聽講座，對於即將熄燈，誠品敦南店舉辦18小時不間斷馬拉松講座「一起說再見！」最後一場講座邀來主持人陳文茜，「最終極的，最美！」畫下完美句點，之後於1樓戶外廣場舉辦「星空下的Live騷動」，並於午夜12點正式閉幕。

誠品敦南店舉辦18小時不間斷馬拉松講座。（圖／摘自誠品官網）

誠品敦南店舉辦18小時不間斷馬拉松講座。（圖／摘自誠品官網）

誠品敦南店星空下的Live騷動、熄燈一起倒數。（圖／摘自誠品官網）

(中時電子報)