大陸才剛通過「港版國安法」，引來華府取消對港特殊貿易待遇，如今又傳出，美國將出售駐港6棟領事館宿舍，市值超過100億港幣（約新台幣386億元）。

美國將出售駐港6棟領事館宿舍，市值超過100億港幣（約新台幣386億元）。

香港01昨（30）日獨家報導，美國將出售持有超過72年的6棟駐港總領事館宿舍，美駐港澳總領事館發言人昨日稍晚也證實，將出售這6棟建築群，不過強調美國經常審視海外物業，出售宿舍屬於再投資計畫的一部分。

香港01獨家取得美國出售位在壽山村道37號的6棟領事館宿舍群標書，內容指出，建築群總面積約為47,382平方呎（約為4,401平方公尺），為「全海景獨立屋地」，環境清幽且隱私度高，將以「現狀」及售後租回形式出售。

報導指出，美國於1948年以31.5萬港幣購入該地段，地址上建有6棟洋房，作為美國駐港總領事館員工宿舍。

報導指出，根據鄰近地段的成交案，粗估美國這套房產市價可高達100億港幣。

(中時電子報)