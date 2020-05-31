司法院大法官29日認定《刑法》通姦罪及《刑事訴訟法》單獨懲罰婚姻第三者的條文違反比例原則，宣告違憲，台灣不再用刑罰懲罰婚姻不忠。通姦除罪化引發外界疑慮，對此全國公務人員協會榮譽理事長李來希表態支持，表示有一群人將失業，而國家的亂象恐將開始。

大法官宣示通姦罪違憲，29日即刻生效，讓通姦罪除罪化，消息一出引起各界討論。李來希在臉書大笑「哈哈哈哈！通姦無罪，徵信業者抓猴的人要失業了，趕快去申請紓困救濟，3萬、5萬還是10萬，還是自己也下海偷情試試！哈哈哈哈！」

李來希表示，刑法通姦罪內容一個字都沒變，18年前的大法官會議已經解釋為合憲，18年後，同一個釋憲機關在法條沒變的情況下自己打臉說違憲，質疑「只因爲佔據大法官會議的人不同了嗎？」通姦罪要不要除，並非什麼高深的學問，而是立法政策問題，是刑罰刑事政策選擇問題，不是憲法解釋問題，立法機關可以審酌民情重新立法，而不是任由司法機關濫權解釋，司法權威大貴在自制，可惜司法機關逾越了權力分治的界限，「這個國家的亂象恐怕才要開始！」

李來希也說，自己從年輕迄今始終支持通姦除罪化，反對的是多事的大法官們，不該凌駕人民意志，替人民選擇，認為是否除罪是立法選擇問題，不是司法是非對錯問題。

（圖／摘自李來希臉書）

(中時電子報)