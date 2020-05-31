整形名醫張耀元被控趁女子酒醉後，帶往飯店性侵，被依乘機性交罪判刑4年，最高法院日前將案件發回更審，高院更一審認為，張男被重判4年徒刑，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，裁定張男限制出境、出海8月。

起訴指出，2018年1月12日晚間，張男邀請被害人到餐廳內吃飯及喝酒後，轉往酒窖品酒續攤，她因陸續飲用香檳、紅酒、白酒而酒醉，且趴伏在桌上，張見她不勝酒力，攙扶她到飯店住宿。

張男見對方醉倒床上，意識不清，褪去她衣物，但因緊張改用手指性侵，又吸舔她的胸部與乳房，強壓她頭部後要求對方口交。

一、二審均依乘機性交罪判處張男徒刑4年。張男上訴後，最高法院認為被害女子酒醒後拒絕，究竟成立強制性交罪或乘機性交罪，尚待調查釐清，日前撤銷判決，發回高院更審。

高院更一審認為，張男被判刑4年，可見其犯罪嫌疑重大，有畏重罪審判、執行而逃亡誘因，足認張有逃亡之虞，有限制出境、出海必要，裁定限制出境、出海8月。

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(中時 )