高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行。對此，挺韓「五虎將」之一的「強強滾大哥」張銘誌提及，一早罷韓的宣傳車已在大街小巷轉來轉去，並飆粗口轟「還真是霸韓」。他說罷韓背後的陰謀，高雄市民該清醒了。其中有名網友也表示，他不是高雄人，但想說句良心話，「韓市長雙語教育是對高雄子孫有深遠影響，這一年我所看市長及團隊一直在改變高雄，要罷免市長有公道嗎？」

罷韓投票將在6月6日登場，資深媒體人李艷秋日前表示，她觀察整個罷韓操作，國家隊介入太明顯，發起人立場及背景都不具說服力，仇恨動員遠超過理性辯證，罷韓已不單純是高雄市民自主判斷的表現。李認為，韓現在所能做的，就是從情感面再一次訴求高雄市民，給他機會做完這一任。

韓國瑜是否會被罷免成功，外界高度關注。「強強滾大哥」張銘誌也在臉書指出，7早8早罷韓的宣傳車已在大街小巷轉來轉去，「真他奶奶的還真是霸韓」。他說高雄市民該清醒了，罷韓背後的陰謀，「民進黨執政的20年你滿意嗎？」

「強強滾大哥」的文章也令許多挺韓網友有感，其中有名網友回應表示，「我不是高雄人，只想說一句良心話，過去二三十年來你們過得如何?淹水路破你們能接受嗎?韓市長雙語教育是對高雄子孫有深遠影響，這一年我所看市長及團隊一直在改變高雄，創造高雄，而今一群利益團體不問是非要罷免市長，這有公道嗎?天理何在?唉，天佑台灣吧」。也有網友表示「高雄人要清醒啊」、「高雄人要珍惜現在所擁有的，有這麼用心為高雄做事的韓市長和最強的市府團隊。一定要留下清廉的市長和最強的市府團隊」、「高雄人要知福惜福守住得來不易的幸福！」、「高雄人要加油不能再走回頭路了」。

(中時電子報)