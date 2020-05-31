高雄市長韓國瑜會被罷免嗎？這或許已成為最近幾周，台灣政壇備受討論的話題，某位挺韓的網友就撰文表示，「6/6日投票後，留下或離開都是一種煎熬，但他相信，民進黨連任即便得逞，之後將走入困局，韓流即將進化2.0」。

挺韓的潘姓網友5月29日在臉書發文，談及6/6日罷韓投票，他說，「不論投票結果成敗，留下或離開都是一種煎熬，留下是要繼續被那些人凌遲，不留下來又不捨那些殷殷期盼的眼神」，「但我始終相信，無論是哪個韓國瑜，都是我們喜歡的韓國瑜」。

有人問他，韓粉們為何至今對韓仍不離不棄？潘姓網友表示，「因為他有一種與眾不同的熱血男兒氣質」，「更有無畏無懼為國為民的豪氣干雲」，或許有很多人笑韓粉們又傻又癡，那是因為韓粉們「在韓身上看見人生的起落，不虛偽、不喬裝，嚐盡一切的酸甜苦辣」。

最後，談及台灣政壇，他認為，「國民黨國會雖然沒有過半，但人民的心是向著韓國瑜，十五縣市長即便冷處理韓國瑜，將來也難以割捨韓國瑜」，「韓流即將進化2.0，民進黨連任即便得逞，之後將走入困局，因為台灣將會有超越6、7百萬人，向不公不義的政權怒喊」。

(中時電子報)