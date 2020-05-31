白色轎車遭BMW猛烈追撞，警消獲報到場使用破壞器材將51歲駕駛救出，仍因傷重送醫不治。（民眾提供／王文吉台中傳真）

白色轎車遭BMW猛烈追撞，前後4車門全都變形，51歲張姓駕駛傷重不治。（民眾提供／王文吉台中傳真）

白色轎車遭BMW猛烈追撞，警消獲報到場使用破壞器材將51歲駕駛救出，仍因傷重送醫不治。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中BMW男酒駕載2妹 遇警心虛撞3車釀1死（民眾提供）

酒駕還逃攔檢害死人！台中大雅今（31日）凌晨發生死亡車禍，26歲陳男凌晨1時許酒駕遇到員警盤查，竟狂踩油門意圖逃逸，不料BMW轎車失控追撞行進間的白色轎車，白車再撞上停放路邊2部車輛，造成51歲白車駕駛受困車內慘死，與陳男同車的2名23歲年輕女子也受傷送醫。

警方調查，26歲陳男凌晨1時許，駕駛自BMW轎車載2名23歲蔡姓及鄧姓女子沿中清路3段往沙鹿區方向行駛，行經中清路三段，遇上騎機車的巡邏警要求停車受檢，陳男竟猛踩油門逃逸，不慎追撞由51歲張男駕駛的白色自小客，張男連人帶車再衝撞停放路邊的2輛轎車，卡在路樹間，車子甚至起火燃燒。

白色轎車遭猛烈撞擊，車體變形，擋風玻璃全碎，4個車門板金嚴重凹陷，肇事現場滿是玻璃及碎裂車殼零件。51歲張姓白車駕駛受困變形車內，警消獲報到場使用破壞器材救出，但張男已無生命跡象，送醫急救宣告不治。

大雅交通分隊小隊長高清文指出，這起事故除白色駕駛陳男死亡，與肇事駕駛陳男同車的2名23歲女子也受傷送醫，共造成4車毀損，肇事陳男經查有酒精反應且超標，訊後以公共危險罪移送。

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(中時電子報)