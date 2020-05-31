根據《ESPN》資深記者溫霍斯特31日爆料，「綠衫軍」塞爾提克很有可能在本季結束後，跟22歲小將塔圖提供頂薪續約，合約金額預估在5年1.81億美元，假如他能入選年度陣容，則可提高到5年2.18億美元，看來綠軍打算賭下去了！

「塔圖一直都是塞爾提克重建過程當中設想的超級球星，當他們用賈奈特、皮爾斯換到選秀權，就想重新恢復他們光榮歲月，」溫霍斯特表示，「儘管當前還沒確定，但我可以告訴你們，塞爾提克會在本季結束後，跟塔圖提供頂薪續約。」

塞爾提克在2017年用探花籤選來塔圖，來到本季表現大放異彩，場均拿到23.6分、7.1籃板、2.9助攻與1.4抄截，其實不僅塞爾提克想跟塔圖頂薪續約，塔圖自己也很想繼續留在波士頓打球，卻曾偷偷埋怨過自己早該領到頂薪合約了。

塔圖很有可能在本季結束後簽下頂薪續約消息一出，不少NBA球星馬上狂虧塔圖，爵士後衛米契爾發推表示，「塔圖你要請客，一頓晚餐！」老鷹後衛崔楊附和，「更正：肯定！」拓荒者後衛麥科倫也說，「別再放鳥，趕緊把錢袋搬出來。」

(中時 )