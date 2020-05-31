非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸喪命，引發全美各地民眾示威抗議，抗議行動一發不可收拾，至今包括洛杉磯等8大城已經宣布實施宵禁，另外包含華府及另外8州已經要求國民兵（National Guard）進駐。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸喪命，引發全美各地民眾示威抗議，抗議行動一發不可收拾，至今包括洛杉磯等8大城已經宣布實施宵禁，另外包含華府及另外8州已經要求國民兵（National Guard）進駐。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德25日遭4名白人警察攔下、上銬，後續更遭警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓脖子長達9分鐘，期間佛洛伊德不斷反應無法呼吸，最終陷入昏迷，送醫不治。

警方壓制佛洛伊德的影片在網路上瘋傳，抗議警方執法不當的示威行動從事發地明尼阿波利斯市（Minneapolis）向全美各地擴散，不顧新冠肺炎疫情，民眾仍堅持上街，示威最終演變成警民衝突，暴力事件四起，紐約街頭多處圾桶遭焚毀，各地警車被破壞、焚燒，位在亞特蘭大市的美國有線電視新聞網（CNN）總部也被鎖定攻擊。

綜合CNN、CNBC報導，示威人士和警方僵持不下，包括洛杉磯、西雅圖、亞特蘭大、俄亥俄州首府哥倫布市、明尼阿波利斯市、威斯康辛州最大城密爾瓦基（Milwaukee）、肯塔基州最大城路易斯市（Louisville）以及克里夫蘭（Cleveland）等至少8大城，自當地時間30日晚間起實施宵禁。

另外，包含明尼蘇達州、喬治亞州、俄亥俄州、科羅拉多州、威斯康辛州、肯塔基州、猶他、德州等8州政府，以及華府所在地哥倫比亞特區（District of Columbia）已啟動或要求國民兵協助執法。

(中時電子報)