新北市某國中吳姓前射箭教練，藉口替選手緩解肌肉痠痛，將女學生帶到弓房內塗抹藥膏按摩，要求她們脫掉上衣，從腹部一路往上揉按、甚至碰觸女生乳頭，最高法院駁回吳男上訴，吳被依妨害性自主罪判刑1年6月確定，須入監服刑。

判決指出，吳自2011年起擔任射箭隊教練，負責指導校內選手練習及出賽，2014年8月至2016年7月，吳藉口緩解選手肌肉痠痛，將女學生單獨帶到訓練場的密閉弓房內，以塗抹痠痛藥為由，要求女生脫去上衣、內衣、按壓手、背、肩頸等處，再要求她們翻身，跨坐在下腹部按摩腹、胸部，甚至碰觸乳頭。

因被害女生查覺有異，告訴父母，警方查出，吳男共猥褻4名女學生，女學生因礙於吳男是教練，只能屈從，翻身時只能用衣物遮住胸部，吳事後離職。

吳男辯稱，他按摩部位是胸大肌，叫她們脫衣是要抹藥。一審依據證人證述及學校性平會調查報告，認定吳涉犯對未滿14歲少女猥褻3罪判刑1年6月，另吳涉對未滿16歲少女猥褻10罪判刑2年8月，可易科罰金96萬元。

高院駁回吳男上訴，吳被控對未滿16歲少女猥褻10罪判刑2年8月部分確定。吳男另就對未滿14歲少女猥褻3罪判刑1年6月部分，上訴最高法院。最高法院認為吳上訴無理由，駁回上訴。吳被判刑1年6月確定，須入監服刑。

(中時 )