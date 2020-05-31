警方快打到場時雙方仍糾纏不清，立即噴灑辣椒水制止。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

防疫新生活台中夜不寧，5月31日凌晨2時許台中市北屯區河北西街KTV門口發生酒客散場後打群架衝突，以20歲松男、梁男與不同包廂22歲張男、44歲林男等兩群酒客疑互看不爽，出場後在KTV前就打了起來，轄區第五分局獲報後立即啟動快打並使用辣椒水制止，並將一群人等帶回警局，全案依社會秩序維護法偵辦。

警方調查這場酒客糾紛是在散場時間，打架的4男分別在2間包廂消費，其中20歲松男、梁男與另一包廂22歲張男、44歲林男酒後互看不順眼，引發口角衝突並在KTV旁打架，松男36歲張姓、18歲李姓、24歲林姓以及36歲梁姓等4名男性友人，與另一方30歲陳男、36歲蕭男、26歲陳男、21歲江男等4人在場勸架

警方快打到場時雙方仍糾纏不清，立即噴灑辣椒水制止，其中松男與梁男因辣椒水感到不適由119送醫治療，尚無大礙。全案依社會秩序維護法偵辦。

警方呼籲現仍為防疫期間，民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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(中時 )