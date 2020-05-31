嘉義陽明醫院院長謝景祥。（陽明大學提供／林志成台北傳真）

陽明大學今天舉行45周年校慶，並表揚7位傑出校友，建立台灣警界測謊系統的新北市中和分局局長林故廷及推動《病人自主權利法》預立醫療決定的嘉義陽明醫院院長謝景祥等人獲獎。

陽明大學校長郭旭崧致詞表示，陽明大學創校以來經歷無數重大時刻，包含成立陽明十字軍、解碼人類第四號染色體、在宜蘭成立附設醫院等，每項成就都與台灣息息相關。現在受到疫情影響大家還能齊聚在一起，更是充滿感謝。

在陽明大學生醫光電研究所取得博士學位的鑑識測謊專家林故廷，創下陽明大學創校以來第一位非醫護背景出生的傑出校友。

原本在中央警察大學警政研究所取得碩士的林故廷，有感於鑑識與測謊需要更多生物醫學知識，林故廷繼續到陽明大學光電所深造，他的博士論文就是利用兩種不同的統計方法，探討呼吸、膚電、心脈血壓等生理訊號，對於測謊結果的貢獻度，試著找出影響測謊準確度的關鍵因子。

同時他開發設計的「科技防衛城CSI智慧查緝系統」，有效整合刑事案件的證物、鑑驗、照片、案情等資訊，將刑案相關資料數位化與雲端化加速破案效率，迄今仍是警政單位仰賴的資訊系統。

「在病主法通過前，台灣民眾沒有不當植物人的權利。」推動預立醫決定囑不遺餘力的謝景祥，也憑藉著他推動病主法的毅力獲選為傑出校友。

謝景祥所開設的嘉義陽明醫院，是全台最多人簽署預立醫療決定的醫院，甚至在自己的兒子婚禮上仍然不忘推廣預立醫療決定。現行民眾可以不必跑大醫院作預立醫療照護諮商，就是來自這位陽明醫學院第一屆醫學系校友的貢獻。

另外包含台大微生物學科暨研究所所長蔡錦華、現任國民健康署副署長賈淑麗、聯安醫療集團執行長顏鴻順，北榮眼科部主任劉瑞玲及康科特公司董事長劉靜怡等人，也均是今年陽明大學的傑出校友。

(中時 )